Zeman: V Česku je muž podozrivý zo spolupráce s islamistami

PRAHA 11. januára (WebNoviny.sk) - Po Českej republike sa pohybuje muž, ktorého spravodajské služby podozrievajú zo spolupráce s islamskými teroristickými organizáciami. V rozhovore pre Český rozhlas to v stredu povedal prezident Miloš Zeman.



"Na našom území sa potĺka istý človek z Maghribu, nesmiem uviesť jeho meno, ktorý je dôvodne podozrivý zo spolupráce s teroristickými islamskými organizáciami," povedal Zeman. Muž podľa neho pochádza z Maroka, Tuniska, Alžírska alebo Líbye.



"Ja by som si dokonca želal, aby bol ohrozený," podotkol Zeman s tým, že o strategickú informáciu podľa neho nejde.



Do minulého týždňa platili po teroristickom útoku v Berlíne v celej ČR prísne bezpečnostné opatrenia. V metropole Praha ešte stále hliadkujú príslušníci polície s dlhými zbraňami a pokračuje stráženie takzvaných mäkkých cieľov.



"Nemám informáciu, že by to bolo kvôli konkrétnemu teroristovi," povedal Českému rozhlas upolicajný hovorca Jan Daněk.