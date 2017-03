Zeman chce byť znovu prezidentom, oznámil svoj plán

PRAHA 9. marca (WebNoviny.sk) - Najvyšší český predstaviteľ Miloš Zeman (72) v priestoroch Pražského hradu na stretnutí so svojimi stúpencami informoval, že sa v prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia pravdepodobne v januári 2018, bude uchádzať o znovuzvolenie do funkcie hlavy štátu. Informáciu priniesla spravodajská televízna stanica ČT24.



Miloš Zeman ešte v prvý februárový deň pre verejnoprávnu Českú televíziu naznačil, že aj keď bude mať oficiálnu tlačovú konferenciu k tejto téme až 10. marca, svoje rozhodnutie oznámi ako prvým rádovo stovkám priaznivcov, ktorých každoročne prijíma na Pražskom hrade, a to o deň skôr..



Päťročné volebné obdobie českého prezidenta, ktorého zvolili do funkcie začiatkom roka 2013, sa skončí v marci 2018. Na tradičné oslavy výročia prezidentovej inaugurácie, ktorých súčasťou bol aj koncert so slávnymi áriami českých operných opusov, prišlo na Hrad podľa Zemanových slov okolo 1000 hostí - osoby, ktoré stáli pri súčasnej hlave štátu v dobrých i zlých časoch, ako to formuloval hovorca prezidenta Jiří Ovčáček.



Sú medzi nimi českí exministri ako napríklad Jan Kavan, Miroslav Grégr, Jaromír Schling, ale aj Marie Benešová či Miroslav Toman, herec, hudobník a príležitostný maliar František Ringo Čech, filmár Zdeněk Troška, budúci veľvyslanec ČR v USA Hynek Kmoníček, predseda Strany práv občanov Jan Veleba, najvyšší predstaviteľ českého futbalu Miroslav Pelta, modelka Andrea Verešová a ďalší.



Medzi pozvanými, ktorí sa z rôznych príčin boli nútení ospravedlniť, figurujú expremiér Jiří Rusnok či spevák Daniel Hůlka. To isté platí aj o predsedovi Ústavného súdu ČR Pavlovi Rychetskom či filmárovi Jurajovi Jakubiskovi. Kandidatúru Zemanovi odporučili aj jeho najbližší spolupracovníci. Politológovia hovoria o úradujúcej hlave štátu ako o jednom z favoritov prezidentských volieb 2018.



Širokej verejnosti oznámi Zeman svoje rozhodnutie v piatok na ohlásenej tlačovej konferencii.