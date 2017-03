Zeman by uvítal, keby mal prezident právo navrhovať zákony

PRAHA 13. marca (WebNoviny.sk) - Český prezident Miloš Zeman by uvítal, keby mala hlava štátu možnosť zákonodarnej iniciatívy. V ďalšom volebnom období by si chcel pozývať poslancov a senátorov, ktorí by zákony mohli predkladať zaňho. Český líder to povedal webovej stránke Blesk.cz.



Zeman, ktorý v piatok 10. marca oficiálne oznámil, že sa bude v nadchádzajúcom roku opäť uchádzať o prezidentský post, chce v prípade svojho zvolenia presadzovať povinnú volebnú účasť a možnosť voličov zostavovať si vlastné volebné kandidátky pre parlamentné aj krajské voľby..





Zeman vysvetlil, že zákonodarnú iniciatívu stratili českí prezidenti v roku 1993, keď bola odobratá vtedajšiemu prezidentovi Václavovi Havlovi. Český premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) odmietol rozšírenie právomocí prezidenta o spomínané predkladanie zákonov, pripomenula stanica Český rozhlas - Radio Praha, ktorá vysiela do zahraničia prevažne spravodajstvo z ČR.



Prezident Zeman pre portál denníka Blesk tiež povedal, že by si želal, aby po voľbách pokračovala koalícia hnutia ANO a sociálnych demokratov (ČSSD). Poznamenal však, že to závisí od výsledku volieb, a nie od prezidenta. Zeman tiež zopakoval, že takzvané bohumínske uznesenie, ktoré sociálnej demokracii zakazuje spoluprácu s komunistickou stranou (KSČM), pokladá za zastarané. Dodal, že o jeho zrušení by mal rozhodnúť stranícky zjazd.



Český líder ešte uviedol, že v novembri sa stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.