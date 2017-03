Zeman bude opäť kandidovať za prezidenta, presvedčila ho podpora verejnosti



PRAHA 10. marca (Webnoviny.sk) - Český prezident Miloš Zeman v piatok na tlačovej konferencii oficiálne potvrdil, že sa bude v nadchádzajúcom roku opäť uchádzať post hlavy štátu. Zeman svoje rozhodnutie už vo štvrtok oznámil svojim priaznivcom, pre ktorých usporiadal stretnutie na Pražskom hrade, uviedol spravodajský portál Novinky.cz.



"Dobre viete, ako som sa rozhodol," povedal na úvod Zeman, čím pripomenul svoje vyhlásenie na štvrtkovej akcii. Odmietol, že by bol favoritom volieb, pričom uviedol príklady z Poľska a Slovenska, kde jeho "priatelia" Bronislaw Komorowski a Robert Fico, ktorí boli tiež favoritmi, prehrali s menej známymi kandidátmi. .



Rozhodnutie označil za ťažké



Rozhodnutie kandidovať následne označil za ťažké, pričom zhrnul argumenty pre aj proti. Faktorom proti kandidatúre bol pre neho vek, keďže má 73 rokov a "podľa štatistikov mi zostávajú dva roky života", čím narážal na priemernú dĺžku života mužov.



Zeman ďalej povedal, že podstúpil zdravotné vyšetrenia, ktoré mu potvrdili dve choroby - neuropatiu nervov dolných končatín a cukrovku. Spomenul tiež svoje hodnoty glykémie v krvi a tlak. Zdravotný stav sa mu však nezhoršuje ani nezlepšuje, je teda neutrálny faktor. Pre kandidatúru ho vraj naopak presviedčala "podpora verejnosti". "Prácu, ktorú robím, robím rád," konštatoval Zeman s tým, že ako prezident môže hájiť záujmy ČR.



Nepovažuje sa za favorita



"Keď som porovnal tieto faktory, rozhodol som sa tak, ako som včera (vo štvrtok) oznámil," povedal ďalej český prezident s tým, že sa nepovažuje za favorita, pretože mnoho voličov si želá zmenu. Tá však podľa neho môže byť zmenou k lepšiemu, ale aj horšiemu."Zaväzujem sa, že nebudem útočiť na žiadneho z prezidentských kandidátov. Ai ak on bude útočiť, ja na to nebudem reagovať," sľúbil prezident s tým, že sa nebude zúčastňovať ani na žiadnych televíznych a rozhlasových diskusiách.



Svoju kandidatúru oznámili už skôr podnikateľ a textár Michal Horáček, podnikateľ Igor Sládek a lekár a aktivista Marek Hilšer, pričom ďalší možní uchádzači o prezidentský úrad čakali práve na Zemanovo rozhodnutie. V historicky prvej priamej voľbe českého prezidenta porazil Zeman v roku 2013 Karla Schwarzenberga, pričom získal takmer 55 percent hlasov.