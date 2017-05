Železný muž Hamšík bude možno po dvoch rokoch chýbať v drese SSC Neapol

NEAPOL 5. mája (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík v sobotu možno bude prvýkrát po viac než dvoch rokoch chýbať v zostave SSC Neapol v stretnutí tamojšej najvyššej súťaže Serie A.



Hamšík trénoval individuálne .



Dvadsaťdeväťročného stredopoliara trápi v ostatnom období zranenie lýtkového svalu a počas týždňa trénoval individuálne, informoval portál julienews.it.





Je možné, že tréner "Partenopei" Maurizio Sarri mu dopraje odpočinok a Hamšík nezasiahne do sobotňajšieho domáceho súboja proti Cagliari (18.00 h) ani ako striedajúci hráč.



"Marek má menší problém, lekársky tím Neapola a tréner spravia rozhodnutie. Som si istý, že správne," citoval web goal.com Martina Petráša zo spoločnosti CSM-Agency, ktorá Hamšíka zastupuje.



Juventus môže spečatiť titul



Banskobystrický rodák ťahá šnúru 81 zápasov bez absencie v Serie A, naposledy chýbal v zostave Neapola 4. apríla 2015 proti AS Rím.



"Do stredu poľa mám šiestich hráčov, ktorí sú prakticky na jednej úrovni - s výnimkou Hamšíka, ktorý je vynikajúci," skonštatoval pred niekoľkými týždňami Sarri na margo kľúčového hráča mužstva, citoval ho portál tuttomercatoweb.com.



Štyri kolá pred koncom aktuálneho ročníka Serie A figuruje Neapol na 3. priečke (74 b.) a bojuje o druhé miesto, ktoré zaručí účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov 2017/2018. Na druhej pozícii je AS Rím so 75 bodmi. Lídrom je turínsky Juventus (84 b.), ktorý môže v nedeľu spečatiť ligový triumf.