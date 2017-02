Železničiarom sa zvýšia mzdy, stúpnu o desiatky eur

Tretie kolo kolektívneho vyjednávania medzi Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) a jedenástimi odborovými organizáciami sa skončilo. Obe....

BRATISLAVA 15. februára (WebNoviny.sk) - Tretie kolo kolektívneho vyjednávania medzi Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) a jedenástimi odborovými organizáciami sa skončilo. Obe strany sa dohodli, že všetkým zamestnancom železníc sa zvýšia tarifné mzdy o 35 eur a priemerné ročné prémie prepočítané na jedného zamestnanca budú v sume 1 100 eur. Ako ďalej informovala spoločnosť ŽSR, nová kolektívna zmluva začne platiť od 1. marca 2017.



Vedenie ŽSR reagovalo na posledný návrh odborových organizácií zvýšiť tarifné mzdy podľa jednotlivých taríf o 4 % alebo 6 % novými protinávrhmi. Generálny riaditeľ ŽSR postupne ponúkol zvýšenie tarifných miezd o 30 eur pri zachovaní priemerných prémií prepočítaných na každého zamestnanca 1 100 eur ročne a následne 30,5 eura pri rovnakom zachovaní prémií. .



Kolektívne vyjednávanie vyriešilo aj vyrovnávací príspevok



Odborové organizácie svoj návrh upravili, že namiesto percentuálneho navýšenia tarifných miezd požadujú 35 eur s platnosťou od 1. februára pri zachovaní priemerných prémií prepočítaných na každého zamestnanca ako v roku 2016. Posun tohto návrhu s platnosťou od 1. marca bol prijatý oboma stranami.



Kolektívne vyjednávanie vyriešilo aj posledný bod, vyrovnávací príspevok. Vyrovnávací príspevok pri strate zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti bude poskytovaný zamestnancom, ktorí dosiahli vek najmenej 55 rokov pri splnení ďalších dohodnutých podmienok. ŽSR vo viacerých bodoch poskytujú podľa jej vyjadrení svojim zamestnancom výhody nad rámec Zákonníka práce.



Musia nájsť peniaze



Ako skonštatoval generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy, uzatvorenie kolektívneho vyjednávania je dôvod na skončenie štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásili odborové organizácie ešte v decembri 2016. Uvedená kolektívna dohoda však znamená podľa neho pri takmer 14-tisíc zamestnancoch zvýšenie osobných nákladov oproti plánu v objeme 8,2 milióna eur za rok.



"Tie najprv musíme nájsť a ušetriť. Je to úloha vedenia, ktoré pristúpilo na to prevziať za uvedené rozhodnutie svoju zodpovednosť,” skonštatoval Erdössy. Spoločnosť pôjde cestou prehodnotenia efektívnosti v tých činnostiach, ktoré má zdvojené, ktoré sú pre ŽSR nadbytočné. To znamená optimalizáciu hlavne administratívy, vrátane zamestnancov Generálneho riaditeľstva ŽSR.