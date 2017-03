Zbrane namiesto jedla: Ľudia hladujú, vláda Južného Sudánu míňa

NEW YORK 18. marca (WebNoviny.sk) - Vláda Južného Sudánu vynakladá prinajmenšom polovicu svojho rozpočtu na zbrane a bezpečnosť, zatiaľ čo zhruba 100.000 ľudí v tejto východoafrickej krajine zomiera na podvýživu spôsobenú hladomorom. Vyplýva to z v piatok zverejnenej správy vypracovanej expertmi z Organizácie Spojených národov.



Podľa OSN a juhosudánskej vlády trpí hladom približne 100.000 obyvateľov v dvoch okresoch štátu Jednota, pričom na pokraji hladu sa v súčasnosti nachádza aj ďalší zhruba milión Juhosudáncov..





Experti z OSN zároveň odhadujú, že počet ľudí, ktorí zúfalo potrebujú potravinovú pomoc, by sa do júla mohol vyšplhať až na 5,5 milióna, ak "neurobí nič na to, aby sa zabránilo závažnosti a rozsahu potravinovej krízy". V tejto veci už podľa agentúry AP experti apelovali aj na Bezpečnostnú radu OSN, aby na Južný Sudán uvalila zbrojné embargo.



Hladomor v Južnom Sudáne je dôsledkom pokračujúcej občianskej vojny a tiež hlbokej hospodárskej krízy.



Konflikt v Južnom Sudáne medzi silami vernými prezidentovi Salvovi Kiirovi a vzbúrencami, ktorým velí bývalý viceprezident Riek Machar, si od roku 2013 vyžiadal už desaťtisíce mŕtvych a približne 2,5 milióna ľudí donútil opustiť domovy. Vytvorenie spoločnej vlády vlani v apríli malo priniesť najmladšiemu štátu sveta mier, o niekoľko mesiacov však boje vypukli nanovo.



