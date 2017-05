Zborte pečivový mýtus a najedzte sa. Aj večer!

Bratislava, 2.mája 2017 ( WBN/PR ) – Je po šiestej a vy sa už hodinu snažíte potlačiť chuť na pečivo. Hlava velí: ruky preč, priberieš! Naozaj? Predsudky nie sú na mieste, keď si ustrážite veľkosť porcie a zloženie. BILLA vám to uľahčí, predstavila „štíhlu“ novinku pečenú na mieru pre všetkých aktívnych ľudí, čo dbajú na kvalitný prísun energie.



Poduška so zníženým obsahom sacharidov je jedným z dvadsiatich nových prírastkov v sortimente pekárenských výrobkov, ktoré nájdete v obľúbenej sieti supermarketov. Od konca apríla si navyše môžete v Bille pravidelne pochutnávať na výrobkoch označených ako Chlieb mesiaca s exkluzívnou receptúrou určenou výhradne pre tento potravinový reťazec.

Zahryznite sa do zdravia!



Výživoví špecialisti sa zhodujú, že chlieb a pečivo, zvlášť v celozrnnej forme, by mali byť základom každodenného jedálneho lístka kvôli vyváženému pomeru bielkovín, tukov a sacharidov. Úplne sa ich zrieknuť znamená vziať telu významný zdroj základných živín, ale aj vitamínov – najmä skupiny B a vitamínu E, minerálnych látok a vlákniny.



Nutričnú hodnotu podušky so zníženým obsahom sacharidov vylepšuje o vyše štvrtinu nižší podiel sacharidov, zvýšený obsah bielkovín a viac ako 6 % vlákniny na 100 gramov pečiva. Mix slnečnicových, sezamových a ľanových semien v striedke aj na povrchu dodáva pečivu lahodnú chuť a chrumkavosť, telu zas nenasýtené mastné kyseliny dôležité pre správnu činnosť mozgu, svalov či srdcovo-cievneho systému. Či už máte za sebou náročný deň v kancelárii, „behačky“ po úradoch alebo drinu v posilňovni, tento typ pečiva vás zasýti na dlhý čas.



EXTRA TIP: Skombinujte pečivo s tvarovom, čerstvým syrom, rybacou nátierkou alebo mäsom pripraveným na pare a nezabudnite na bohatú zeleninovú oblohu, nech je prevencia pred nočným nájazdom na chladničku naozaj efektívna!





Spoločnosť BILLA Slovensko zavádza viaceré novinky v segmente pekárskych výrobkov. Posilňuje dôraz na čerstvosť, pestrosť a BIO kvalitu. Oddelenie chleba a pečiva v predajniach BILLA prejde viditeľnými zmenami. Zákazníci budú mať možnosť ochutnať chlieb podľa exkluzívnej receptúry pripravenej výhradne pre Billu, rozširuje sa portfólio produktov o tradičné aj moderné receptúry a zdokonaľujú sa technológie pečenia v súlade s náročnými kritériami vyváženej stravy.



Chlieb mesiaca



Začiatkom mája si môžu zákazníci v Bille každý mesiac zakúpiť unikátny chlieb pripravený z vyberaných surovín a dodávaný exkluzívne pre sieť BILLA. Výrobok bude označený ako „Chlieb mesiaca“ a ponúka pridanú hodnotu do jedálneho lístka rodín, ktoré chcú vyskúšať nové chute, pričom si potrpia na vysokú kvalitu základných potravín za dostupnú cenu. Exkluzívnym prírastkom v oddelení chleba a pečiva sa stane LOMIDREVO – viaczrnný chlieb pripravovaný v kamennej peci bez obsahu emulgátorov, s kúskami sójového bôbu, pšeničnej a žitnej trhanky, slnečnice a ľanu.







Chute, z ktorých si vyberie každý



Do sortimentu chleba a pečiva pribudne až dvadsať nových výrobkov, starostlivo vybraných tak, aby uspokojili chuťové preferencie každého zákazníka. Popri sladkom a slanom pečive, či už suchom alebo so šťavnatými ovocnými, krémovými, syrovými či mäsovými náplňami, obohatia regály aj špeciálne pekárske výrobky so zníženým obsahom sacharidov a zvýšeným obsahom bielkovín, ideálne pre ľudí, ktorí si strážia štíhlu líniu a nechcú sa vzdať svojich obľúbených cereálnych pochúťok ani v neskorších večerných hodinách.