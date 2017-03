Zavraždený Severokórejčan bol skutočne Kimov brat, potvrdila malajzijská polícia

BRATISLAVA 10. marca (WebNoviny.sk) – Kuala Lumpur 10. marca (WebNoviny.sk) - Malajzijská polícia v piatok potvrdila, že Severokórejčan, ktorého zabili minulý mesiac na medzinárodnom letisku v metropole Kuala Lumpur, bol jednoznačne Kim Čong-nam, nevlastný brat severokórejského vodcu Kim Čong-una.



"Nebudeme detailne rozoberať, ako sme vykonali identifikáciu," povedal na tlačovej konferencii šéf malajzijskej polície Khalid Abu Bakar. "Telo teraz odovzdáme ministerstvu zdravotníctva, keďže my sme s ním skončili," dodal Bakar. Nespresnil však, akú metódu polícia pri identifikácii obete použila a ani to, či jej pomohli rodinní príslušníci tým, že dodali vzorku DNA..





Kim Čong-nam zomrel 13. februára po tom, ako mu na medzinárodnom letisku v Kuala Lumpure dve ženy potreli tvár jedom. Podľa malajzijskej polície pri tom použili nervovoparalytickú bojovú látku VX, ktorú OSN klasifikuje ako zbraň hromadného ničenia.



Z vraždy Kim Čong-nama boli následne obžalované dve ženy, Vietnamka a Indonézanka, ale malajzijská polícia v tejto spojitosti pátra ešte po siedmich Severokórejčanoch. Medzi hľadanými osobami je aj diplomat zo severokórejskej ambasády v Kuala Lumpure.



Pchjongjang zároveň popiera, že by bol obeťou incidentu práve Kim Čong-nam. Tvrdí pritom, že ide o celkom inú osobu, a síce Kima Čchola, čo je meno na falošnom pase, na ktorý zavraždený muž cestoval, uviedla agentúra Jonhap.



