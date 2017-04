Záverečné kolo play-out rozhodne, či v Tipsport lige zostane Trenčín alebo ho vystrieda Detva

Oba tímy delí bod

Trenčín potrebuje víťazstvo

Liptáci sú "za vodou"

Tipsport liga - play-out





program 12. kola





HK Skalica - MHk 32 Liptovský Mikuláš (18.00)

HK Dukla Trenčín - HC 07 Orin Detva (18.00)

Tabuľka play-out Tipsport ligy

1. Liptovský Mikuláš 11 6 3 0 0 0 2 34:20 24

2. Trenčín 11 5 0 0 4 0 2 31:27 19

BRATISLAVA 11. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejová Tipsport liga už pozná účastníkov finále play-off, ktoré si po roku opäť zahrá obhajca z Nitry s víťazom základnej časti Banskou Bystricou.Do svojej záverečnej časti sa dostáva aj jej baráž, čiže play-out. Už v utorok sa rozhodne o tom, či bude staronovým účastníkom najvyššej súťaže Dukla Trenčín, alebo na historický zoznam aktérov pribudne nové meno - HC 07 Orin Detva. .Baráž vyvrcholí zápasom kto z koho práve medzi Trenčínom a Detvou. Oba tímy delí v tabuľke len jeden bod, a tak stále živia nádeje na účasť medzi slovenskou hokejovou smotánkou v budúcej sezóne.Trenčania majú okrem jednobodového vedenia aj výhodu domáceho prostredia. "Máme v rukách dobré karty, hráme doma a ja verím, že nám prídu pomôcť aj ľudia,“ vyslovil sa pre hokej.sk po víťaznom súboji v Liptovskom Mikuláši útočník Dukly Peter Sojčík.Uvedomuje si, že ak chcú on a jeho spoluhráči v extralige hrať aj budúcu sezónu, v utorok budú musieť zabrať."Liptáci hrali v pohode a s chuťou. Im už o nič nešlo a čakali, čo im ponúkneme. Našťastie toho nebolo veľa, ale takýto výkon by nám v utorok nestačil. Musíme hrať ešte zodpovednejšie. Nepreženiem, keď poviem, že pôjde o najdôležitejší zápas v životoch nás všetkých. Takýto dôležitý súboj ešte nikto z nás nehral,“ dodal Sojčík.Trenčianski hokejisti už s podobne dôležitým zápasom majú skúsenosti."Teraz to musíme zvládnuť,“ uvedomuje si útočník Andrej Šťastný, ktorý prišiel svojmu materskému tímu pomôcť z bratislavského Slovana.Dvadsaťšesťročný rodák z Považskej Bystrice si nepripúšťa negatívny scenár. "Už sa nesmieme zaoberať tým, čo nás do tejto situácie dostalo. V utorok musíme vyhrať a hotovo. Sila v tomto mužstve určite je,“ dodal Šťastný.Víťaz 1. ligy z Detvy má na Trenčín síce jednobodové manko, pred posledným vzájomným meraním síl je na tom však lepšie. Na postup hosťom spod Poľany stačí aj víťazstvo v predĺžení či samostatných nájazdoch, pretože pri zhodnom súčte bodov rozhoduje o postupujúcom počet získaných bodov zo vzájomných stretnutí.Detva zvíťazila v dvoch domácich dueloch 4:3 po predĺžení a 3:1, v Trenčíne prehrala 1:2. Zo vzájomných zápasov má päť bodov, Dukla štyri. Trenčín potrebuje na postup akékoľvek víťazstvo.Príslušnosť k hokejovej elite na Slovensku už má istú tím z Liptovského Mikuláša, ktorý je po jedenástich zápasoch na čele tabuľky play-out s 24 bodmi. Pred druhým Trenčínom má 5-bodový náskok, na tretiu Detvu má k dobru ešte o bod viac.Liptáci v nedeľu pred svojimi fanúšikmi v poslednom domácom zápase prehrali s Trenčínom 2:4, no na nálade im to neubralo. "Chceli sme sa rozlúčiť víťazstvom, ale za stavu 1:1 sme dostali dva rýchle góly. Vedeli sme, že baráž ovládneme tak či tak, ale určite sme chceli vyhrať. Nevyšlo to, ale hlavná je záchrana,“ povedal pre hokej.sk útočník Martin Kriška.Klub z Liptova odohrá posledný zápas sezóny v utorok o 18.00 h v Skalici. Obom tímom už o nič nepôjde, keďže hostia sú zachránení a domáci stratili nádej na návrat do extraligy už dávno. V play-out dosiahli len jedno víťazstvo v riadnom hracom čase, jednu výhru v predĺžení a celkovo žalostných päť bodov.************************************************3. Detva 11 5 1 0 0 1 4 32:25 184. Skalica 11 1 0 1 0 0 9 16:41 5počet zápasov, výhry - 3 body, výhry po predĺžení - 2 body, výhry po samostatných nájazdoch - 2 body, prehry po predĺžení - 1 bod, prehry po samostatných nájazdoch - 1 bod, prehry - 0 bodov, skóre, body., ,