Zaujímavosti z KHL: 4195 gólov a rekordér Moziakin

Spolu 1004 hráčov, z toho 186 nováčikov a až 692 rôznych strelcov priniesla základná časť Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) 20162017. Zaujímavosťami....

MOSKVA 21. februára (WebNoviny.sk) - Spolu 1004 hráčov, z toho 186 nováčikov a až 692 rôznych strelcov priniesla základná časť Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) 2016/2017. Zaujímavosťami súťažného ročníka sú aj nové maximá Sergeja Moziakina či hráč so štartmi v štyroch kluboch. V KHL 2016/2017 sa predstavilo spolu 76 hokejistov, ktorí na základe veku mohli hrať na juniorských MS.



Zmena formátu predĺženia .



V sezóne 2016/2017 štartovalo v KHL 29 klubov, ktoré spolu odohrali 870 zápasov, každý tím po 60. Až 693 stretnutí, teda 79,7 percenta z celkového počtu, sa skončilo triumfom niektorého z mužstiev v riadnom hracom čase. Ďalších 67 duelov našlo víťaza v predĺženiach a zvyšných 110 sa skončilo až v samostatných nájazdoch.



Počas sezóny, presnejšie 15. decembra 2016, v KHL zmenili formát predĺžení. Keď proti sebe nastupovali po štyria korčuliari, predĺženia priniesli víťaza v 33 percentách prípadov, no po zavedení troch korčuliarov proti trom to bolo až 46,8 percenta. Celkovo v základnej časti padlo 4195 gólov, maximom súťaže je 4302 presných zásahov v sezóne 2014/2015. Až 129 gólov padlo do prázdnej bránky súpera počas power-play.



Rekordy Sergeja Moziakina



Počas súťaže zmenilo klub v KHL 99 hráčov, pričom útočník Ivan Jacenko sa stal prvým v histórii súťaže, ktorý hral za štyri kluby - Spartak Moskva (1 zápas), Neftechimik Nižnekamsk (2), Soči (22) a Podoľsk (13).



Počas základnej časti si cestu na štadióny našlo 5,328 milióna divákov, čo znamená priemernú návštevnosť na jeden duel 6124 priaznivcov.



Za zmienku stojí prehľad nových rekordov spomenutého Sergeja Moziakina. Skúsenému útočníkovi sa podarilo streliť 48 gólov a o dvanásť presných zásahov prekonal doterajšie maximum Steva Mosesa z ročníka 2014/2015.



Moziakin v tejto sezóne utvoril aj rekordy v produktivite (85 bodov), presilovkových góloch (22), bodoch v početnej výhode (43) či góloch v druhej tretine (19). V počte presných zásahov v III. tretine vyrovnal maximum Marcela Hossu zo sezóny 2009/2010. Tridsaťpäťročný krídelník má na svojom konte aj mnoho ďalších menej významných rekordov.



Informácie priniesol oficiálny web KHL.