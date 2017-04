Záujem verejnosti o spravodajstvo RTVS rastie, diváci ho sledujú stále viac

BRATISLAVA 16. apríla (WebNoviny.sk) - O spravodajstvo a publicistiku RTVS od roku 2012 rastie záujem verejnosti. Pre porovnanie, v roku 2012 bola priemerná sledovanosť hlavného televízneho spravodajstva o 19:00 148-tisíc divákov a tento rok bol priemer do 8. marca 374-tisíc divákov.



Vyplýva to z Komplexnej správy o činnosti Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS, ktorá porovnáva vývoj v tejto oblasti počas uplynulých štyroch rokov pôsobenia súčasného manažmentu RTVS. Na tohtotýždňovom rokovaní Rady RTVS o správe informoval riaditeľ sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS Lukáš Diko..





Diváci hľadajú verejnoprávne spravodajstvo



Z výsledkov sledovanosti podľa Dika vyplýva, že „diváci na Slovensku hľadajú spravodajstvo verejnoprávneho charakteru“. RTVS je tak podľa Dika z pohľadu dôveryhodnosti a vnímania objektivity jedným z mála médií, ktoré ide opačným smerom, ako sú celosvetové trendy. „Celosvetovým trendom je pokles dôvery, sledovanosti a čítanosti tradičných médií, pričom spravodajstvo RTVS má vzostupnú tendenciu, čo jednoznačne ukazuje, že diváci a poslucháči majú záujem o kvalitné informácie,“ upozornil počas rokovania Rady RTVS o správe o činnosti spravodajstva, publicistiky a športu RTVS Diko. Rada správu prerokovala a zobrala na vedomie a doručí ju parlamentnému mediálnemu výboru.



Správa na 65 stranách hodnotí podľa Dika aj zastúpenie politických strán v spravodajstve a publicistike. Analyzuje jednotlivé relácie. Z analýzy vyplýva medzi iným, že konfrontačnosť moderovania Branislava Dobšinského v sobotňajšej diskusnej relácii SRo, Rádia Slovensko Sobotné dialógy je vyrovnaná voči všetkým politickým stranám. Komplexná správa o činnosti Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS sa venuje i regionálnemu spravodajstvu.



Pri nástupe súčasného vedenia RTVS v roku 2012 nemala verejnoprávna televízia žiadne samostatné spravodajstvo z regiónov. Zmenilo sa to začiatkom roku 2013 a odvtedy televízia počas pracovných dní vysiela 13 až 15 minút spravodajstva o regiónoch priamo z regiónov. Pribudlo približne 10 redaktorov špecializovaných na regionálne spravodajstvo a snahou podľa Dika je aj viac presadzovať regionálne spravodajstvo do hlavných spravodajských relácií.



Problémom stále ostáva juh stredného Slovenska. Dianie v tejto časti sa pokrýva predovšetkým z Banskej Bystrice. Vedenie spravodajstva RTVS pracuje aj na zámere vysielať tri autonómne regionálne spravodajstvá venované západu, stredu a východu krajiny v televízii, tak ako to robia tri regionálne štúdia Rádia Regina, a to Rádio Regina Západ, Stred a Východ.



Odmeňovanie napriek nárastu zaostáva



V súčasnosti má spravodajstvo RTVS sedem zahraničných korešpondentov. Z nich dvaja sú v Bruseli, odkiaľ sa pokrýva aj Francúzsko a dianie na Britských ostrovoch. Stále neobsadený post je v Moskve a na Blízkom východe a vedenie RTVS by rado tieto posty obsadilo v čo najbližšom čase. Diskutuje sa aj o obsadení postu korešpondenta v Londýne, minimálne počas procesu vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie, doplnil Diko.



Podotkol, že v súčasnosti RTVS nemá zatiaľ pripravený taký počet kvalitných redaktorov, aby ich mohli vysielať zo dňa na deň do zahraničia. Na tejto úlohe pracuje a redaktorov sa snaží vzdelávať. Pritom sa v rokoch 2012 až 2016 podarilo zdvojnásobiť počet zahraničných služobných ciest z 57 na 115. Víziou vedenia verejnoprávneho spravodajstva je mať vlastných zahraničnopolitických komentátorov.



Zo správy ďalej vyplýva, že v posledných štyroch rokoch je zamestnaných v celom spravodajstve a publicistike RTVS približne 200 interných zamestnancov. Napriek zvyšovaniu ohodnotenia približne o 20 až 30 percent stále platovo zaostávajú približne o 15 až 20 percent a v prípade editorov, alebo kvalifikovaných redaktorov až o vyše 30 percent za priemernými odmenami na mediálnom trhu na Slovensku.



Medzi rokmi 2012 až 2016 sa zvýšil objem spravodajstva v Slovenskom rozhlase o 28 percent a v Slovenskej televízii o 58 percent. Správa porovnáva aj náklady na spravodajstvo, ktoré doň investuje RTVS a Česká televízia (ČT). Pokiaľ ČT dala v roku 2015 na spravodajstvo približne 13 mil. eur, tak RTVS, a to televízia aj rozhlas spolu, na spravodajstvo minuli v roku 2015 necelé štyri milióny eur.