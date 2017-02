Zatkoff na waiver listine, Budaj zrejme dochytá sezónu v NHL

Klub severoamerickej hokejovej NHL Los Angeles Kings umiestnil na waiver listinu nechránených hráčov Jeffa Zatkoffa. Dvadsaťdeväťročný....

Dvadsaťdeväťročný americký brankár zasiahol v ročníku 2016/2017 do 13 stretnutí, osemkrát nastúpil od začiatku. Dosiahol dve víťazstvá, mal priemer 2,95 inkasovaného gólu a 87,9-percentnú úspešnosť zásahov. .



Ak si ho nijaký z konkurenčných klubov nevyberie, poputuje na farmu do AHL. Počas absencie tímovej jednotky Jonathana Quicka bol Zatkoff dvojkou Slováka Petra Budaja, ktorý zasiahol do 52 zápasov. Quickov návrat na ľad sa po zranení slabín odhadli na prvú polovicu marca.