Zastaviť útoky ako v Londýne je takmer nemožné, expert vidí riešenie aj v nosení zbraní

TEL AVIV 23. marca (WebNoviny.sk) - Teroristické útoky, aký sa stal v stredu v Londýne na Westminsterskom moste a pri budove britského parlamentu, je takmer nemožné zastaviť, tvrdí bývalý bezpečnostný expert z Izraela.



"Londýnsky útok sa odohral v podstate na verejnom priestore, pričom v takýchto zónach je takmer nemožné takýmto veciam zabrániť," tvrdí Šlomo Harnoj, niekdajší šéf VIP ochranky, ktorý pracoval 25 rokov pre izraelskú bezpečnostnú službu Šin Bet. Zároveň pripustil, že s predmetným problémom bojuje aj židovský štát..





"Uvažuje sa o vybudovaní verejných plôch, kde sa bude dať čeliť bezpečnostným hrozbám, najmä čo sa týka výbušných látok, v prípade útoku na moste alebo niečom podobnom, je to však náročné. Podľa mňa je najlepším riešením, ako zastaviť útok, pripravenosť ľudí na zaobchádzanie so zbraňami," uviedol Harnoj.



Izraelskí policajti nosia zbrane a nie je ničím výnimočným vidieť v tamojších uliciach aj ozbrojených vojakov. Mnohí obyvatelia, z ktorých väčšina absolvovala povinnú vojenskú službu, nosia pri sebe pištoľ. Ak sa vyskytne útok, občania ihneď vyťahujú zbraň a zasahujú proti teroristovi.





"Samozrejme, v Británii je to veľmi ťažké, keďže ani väčšina policajtov nenosí pri sebe zbraň. Podľa môjho názoru je to jedna z chýb," zakončil izraelský bezpečnostný expert.