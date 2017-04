Zápasník Tajmazov v Pekingu dopoval, slovenský reprezentant získa striebornú medailu

LAUSANNE 5. apríla (WebNoviny.sk) - Olympijského víťaza v zápasení voľným štýlom Artura Tajmazova z Uzbekistanu diskvalifikovali z Hier XXIX. olympiády v Pekingu a musí vrátiť zlatú medailu. Tridsaťsedemročný Tajmazov prišiel o najcennejší kov v kategórii do 120 kg, keďže výsledky opakovanej analýzy jeho vzoriek z OH 2008 boli pozitívne na zakázané prostriedky turinabol a stanozolol.



Z prehrešku 37-ročného zápasníka vyťaží aj slovenský reprezentant David Musuľbes, ktorý sa vrátil z Číny s bronzom. Musuľbes, ktorý v semifinále prehral práve s obhajcom zlata z Atén 2004 a najväčším favoritom, sa posunie na striebornú pozíciu. Zlato pripadne pôvodne druhému Bachtijarovi Achmedovovi z Ruska..



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v stredu tiež informoval, že okrem Tajmazova prišiel o medailu aj ďalší zápasník. Vasil Fedorišin musí vrátiť striebro z kategórie do 60 kg, ktoré získal v Pekingu. Rovnako dopadla aj ruská vzpieračka Svetlana Carukajevová, ktorá skončila druhá v dvojboji do 63 kg na OH 2012 v Londýne.



