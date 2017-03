Zápas v Česku mal škandalózny záver, hráčky si dávali aj vlastné koše

PRAHA 7. marca (WebNoviny.sk) - Zápas posledného kola základnej časti českej 1. ligy basketbalistiek BK Kralupy-Junior - BA Sparta sa v závere zmenil na absurdné divadlo, upozornil web iSport.cz.



Šesťdesiatjeden sekúnd pred naplnením riadneho hracieho času premenila hosťujúca hráčka dva trestné hody a znížila na 60:61, potom sa však začali diať málo vídané veci. Kralupy si hneď po rozohrávke dali zblízka vlastný kôš, prehrávali teda 61:62..



Tento stav však nevyhovoval Sparte, ktorá tiež zaútočila na vlastný kôš a upravila na 63:62 pre domáce. Taký napokon zostal aj konečný výsledok, hoci príležitosť zmeniť skóre nastala v zostávajúcom čase ešte mnohokrát.





Hráčky oboch tímov však nechceli meniť skóre vo svoj prospech. V poslednej minúte zahodili po osem šestiek, väčšinu z nich nepremenili očividne naschvál.



"Potrebovali sme zvíťaziť o deväť bodov, aby sme šli do play-off z lepšieho miesta. Chceli sme teda uhrať v základnom hracom čase remízu a v predĺžení sa pokúsiť získať potrebný náskok. Výhra o bod nám nepomohla," obhajuje podľa iSport.cz škandalózny záver organizačná pracovníčka BK Kralupy-Junior Radana Hniličková. "Čo je proti litere športu? Máte taktiku, chcete ju dodržať. My sme chceli predĺženie," tvrdí.



Slovenská trénerka Sparty a bývalá reprezentantka SR Marcela Krämer (dievč. menom Kalistová) sa vzhľadom na disciplinárne konanie v súvislosti so škandalóznym záverom nechcela vyjadriť. Počínanie hráčok v závere zápasu bolo podľa jej slov aj pre ňu nepochopiteľné.



