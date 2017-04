Zápalná fľaša zasiahla parížske sídlo kampane Marine Le Penovej

PARÍŽ 13. apríla (WebNoviny.sk) - Parížska polícia oznámila, že budovu so sídlom kampane francúzskej krajne pravicovej prezidentskej kandidátky Marine Le Penovej zasiahla v noci zo stredy na štvrtok zápalná fľaša, ktorá spôsobila malý požiar.



Parížsky hasičský zbor uviedol, že pri incidente nikto neutrpel zranenia a požiar rýchlo uhasili. Zápalná fľaša zasiahla priestory poisťovne na prízemí, kde sídli aj kampaň Le Penovej..





Prebieha vyšetrovanie prípadu. Polícia informovala, že výtržníci takisto zanechali na múre nápis zameraný proti Le Penovej antiprisťahovaleckej strane Národný front (FN).



Le Penová vo štvrtok v televízii France-2 uviedla, že z incidentu podozrieva krajne ľavicových aktivistov, ale dodala, že vyšetrovatelia sa s pracovníkmi jej kampane ešte neskontaktovali.



Skupina vystupujúca pod názvom "Boj proti xenofóbii" sa neskôr vo vyhlásení pre agentúru AFP prihlásila k činu s tým, že použila Molotovove koktaily. Anonymný telefonujúci tiež pohrozil: "Bude to pokračovať každý deň až do volieb."



Le Penová je vedúcou kandidátkou vo francúzskych prezidentských voľbách, ktoré budú mať dve kolá - 23. apríla a 7. mája.







