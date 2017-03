Zamestnávatelia budú môcť zakázať náboženské symboly, ako napríklad moslimské šatky

LUXEMBURG 14. marca (WebNoviny.sk) - Zamestnávatelia môžu za určitých okolností zakázať nosenie viditeľných náboženských symbolov na pracovisku, rozhodol v utorok najvyšší súd Európskej únie. Ide o prvé rozhodnutie Európskeho súdneho dvora (ESD) v otázke žien nosiacich islamské šatky v práci. Súdny dvor vydal verdikt v spojenom prípade dvoch moslimských žien z Francúzska a Belgicka, ktoré prepustili z práce za to, že si odmietali zložiť šatky.



ESD rozhodol, že interné predpisy firmy "zakazujúce viditeľné nosenie politických, filozofických alebo náboženských symbolov nepredstavujú priamu diskrimináciu". Ak však takýto predpis neexistuje, na nediskriminujúci zákaz nestačí len želanie klienta, aby mu služby poskytovala pracovníčka bez islamskej pokrývky hlavy. V Belgicku prepustili recepčnú Samiru A. po troch rokoch práce v bezpečnostnej firme, keď oznámila, že chce nosiť šatku na hlave aj v pracovnom čase. Bolo to však v rozpore s internými predpismi nepovoľujúcimi viditeľné svetonázorové symboly. Podľa sudcov ESD tak nejde o priamu diskrimináciu..



Mohlo by to byť "nepriamou diskrimináciou", teda nariadením, ktoré by osobitne znevýhodňovalo osoby s určitým náboženstvom alebo svetonázorom. Zákaz by bol v takom prípade oprávnený napríklad pri zachovávaní politickej, filozofickej alebo náboženskej neutrálnosti voči zákazníkom. Relevantné by bolo aj to, či sa takýto predpis týka len pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku s klientmi.



Prípad z Francúzska je trocha nejasnejší. Asma B. prišla o prácu softvérovej dizajnérky po tom, ako sa zákazník jej firmy sťažoval, že pracuje so šatkou na hlave. Podľa sudcov ESD tu nie je okrem iného jasné, či nosenie šatky porušilo interné predpisy firmy.