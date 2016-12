Zamestnanci železníc si od januára polepšia o desiatky eur

BRATISLAVA 23. decembra (WebNoviny.sk) - Priemerné mzdy zamestnancov národného dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa zvýšia v priemere o 3,22 percenta bez započítania nadčasovej práce. Dohodli sa na tom na kolektívnom vyjednávaní zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov. Podľa novej kolektívnej zmluvy dohodnuté zvýšenie predstavuje priemernú hodnotu 29,99 eura. "Priemerná mzda v ZSSK tak v budúcom roku dosiahne výšku 960,40 eur," informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Kolektívne vyjednávanie medzi národným dopravcom ZSSK a zástupcami desiatich odborových organizácii začalo 26. októbra a trvalo 57 dní. Zamestnávateľ sa v úvode vyjednávania dohodol so zástupcami zamestnancov na zachovaní benefitov v kolektívnej zmluve na rovnakej úrovni ako v tomto roku. Kolektívna zmluva s účinnosťou od 1. januára budúceho roku bude platná na roky 2017 až 2019.



"Teší ma dosiahnutá dohoda a konštruktívny prístup zástupcov zamestnancov k vyjednávaniu. Zlepšovanie pracovných aj platových podmienok musí ísť ruka v ruke so zvyšovaním produktivity práce," uviedol na margo dosiahnutej dohody predseda predstavenstva ZSSK Filip Hlubocký.



zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy).



Spoločnosť vznikla v roku 2005. Od polovice decembra 2016 realizuje priemerne 1 445 vlakov denne. Z toho 203 diaľkových vlakov, 1 242 regionálnych a prímestských spojov, zastavuje na 690 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po 2 800 kilometroch tratí na Slovensku.