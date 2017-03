Zamestnanci bratislavského Volkswagenu dostanú odmenu v priemernej výške 1 560 eur

BRATISLAVA 10. marca (WebNoviny.sk) – Spoločnosť Volkswagen Slovakia vyplatí svojim zamestnancom odmeny za hospodársky výsledok automobilky za minulý rok. Priemerná výška odmeny predstavuje 1 560 eur. Informovala o tom hovorkyňa Volkswagen Slovakia Lucia Makayová.



Ako ďalej uviedla, v októbri minulého roka spoločnosť vyplatila zamestnancom preddavok vo výške 200 eur, zvyšnú časť dostanú začiatkom mája. Odmena za hospodársky výsledok firmy je vyplácaná všetkým tarifným zamestnancom, ktorí v roku 2016 pracovali v bratislavskom závode. Odmenu dostane vyše 10 800 zamestnancov..



„Rok 2016 sa niesol v znamení investícií a príprav na nábehy nových produktov. Zároveň sme odštartovali produkciu faceliftu Volkswagen up! a jeho čisto elektrickej verzie e-up!. Produktové portfólio v Martine sme rozšírili o výrobu komponentov pre motory a v stupavskom závode sme spustili výrobu skúšobných zariadení pre zváracie kliešte,“ zhodnotil člen predstavenstva pre personálnu oblasť vo Volkswagen Slovakia Eric Reuting.



Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 4,5 mil. vozidiel. Patrí k najväčším zamestnávateľom, exportérom i investorom v krajine. Zamestnáva viac ako 10 800 ľudí. V závode v Bratislave vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii, ŠKODA Citigo, karosérie Porsche Cayenne a prevodovky, v Martine komponenty pre prevodovky, v Košiciach pripravuje vozidlá na export do Ruska a v Stupave produkuje zariadenia používané pri výrobe vozidiel.