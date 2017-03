Zakladateľka centra Čistý deň, obvinila opozičného politika, že tajil informácie o nezvestnom dievčati

BRATISLAVA 8. marca (WebNoviny.sk) - Zakladateľka resocializačného centra Čistý deň Zuzana Tománková obvinila zatiaľ nemenovaného opozičného politika, že nenahlásil polícii informácie o nezvestnom, vtedy 15-ročnom drogovo závislom dievčati.





Dievča, s ktorým bol predtým tento poslanec v kontakte na Facebooku, kde zverejnilo erotické fotografie, utieklo z Čistého dňa a polícia po ňom pátrala viac ako dva mesiace..



Poslanec ju na základe policajného pátrania spoznal a znovu sa s ňou skontaktoval na sociálnej sieti, no polícii to neoznámil. „Morálny človek by túto informáciu posunul polícii, toto však nebol ten prípad,“ vyhlásila Tománková.



Poslanca preto vyzvala, aby do dvoch týždňov zverejnil svoju facebookovú komunikáciu s týmto dievčaťom. Ak tak odmietne urobiť, mal by podľa nej odísť z politiky. Tománková sa rozhodla tento prípad medializovať, pretože podľa vlastných slov chcela poukázať na dvojtvárnosť morálky politikov.





Prípad sa stal asi pred tromi rokmi. Pred štyrmi mesiacmi začala polícia trestné konanie. Tománková však nechcela špecifikovať, kto podal oznámenie ani kto je obvineným, aby nemarila vyšetrovanie. Policajného prezidenta Tibora Gašpara ale vyzvala, aby tento prípad polícia nenechala nevyriešený.



OĽaNO vyzýva poslanca, aby sa priznal



Obvinenie, ktoré zaznelo z úst zakladateľky resocializačného centra Čistý deň je natoľko závažné, že poslanci za hnutie OĽaNO Igor Matovič a Anna Verešová vyzývajú tohto poslanca, aby sa ešte v stredu priznal.





„Obvinenie, ktoré zaznelo, je natoľko závažné, že vyzývam opozičného poslanca, ktorý bol obvinený z amorálneho spávania sa voči klientke, aby sa priznal. Nie je prejavom statočnosti vypisovať oplzlé správy drogovo závislej, ale priznať sa a vzdať sa mandátu. Ešte dnes nech sa prizná,“ povedal Matovič s tým, že priznanie k amorálnemu správaniu bude statočným krokom.





„Pani Tománková vie o verejnom činiteľovi, ktorý podľa jej slov mal sexuálne narážky voči chránenej osobe, maloletému dievčaťu, ktorá z Čistého dňa ušla. Opozičný poslanec podľa pani Tománkovej vypisoval maloletej texty so sexuálnym podtónom a nechutnými návrhmi. Desí ma tento fakt, že máme verejného činiteľa, ktorý to robil, a desí ma aj to, ako pani Tománková prezentovala tieto závažné informácie. Hovorí v inotajoch, podáva len indície, kto by to mohol byť,“ povedala Verešová.



Ak Tománková vie, kto páchal tieto činy, podľa Verešovej by mala povedať jeho meno a nečakať, kým sa poslanec sám prizná. Podľa nej je strašné, že tento poslanec môže takto komunikovať aj s ďalšími dievčatami.



„Vyzývam pána poslanca, ktorý takéto hrôzostrašné veci konal, aby vystúpil a vzdal sa poslaneckého mandátu,“ dodala. Matovič v závere vyjadril názor, že podľa indícií Tománková nehovorila o poslancovi z klubu OĽaNO-NOVA. Podľa neho však poslancov, ktorí sa ku kauze Čistý deň aktívne vyjadrovali, nebolo veľa.