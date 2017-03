Zakladateľka centra Čistý deň, obvinila opozičného politika, že tajil informácie o nezvestnom dievčati

BRATISLAVA 8. marca (WebNoviny.sk) - Zakladateľka resocializačného centra Čistý deň Zuzana Tománková obvinila zatiaľ nemenovaného opozičného politika, že nenahlásil polícii informácie o nezvestnom, vtedy 15-ročnom drogovo závislom dievčati.





Dievča, s ktorým bol predtým tento poslanec v kontakte na Facebooku, kde zverejnilo erotické fotografie, utieklo z Čistého dňa a polícia po ňom pátrala viac ako dva mesiace. Poslanec ju na základe policajného pátrania spoznal a znovu sa s ňou skontaktoval na sociálnej sieti, no polícii to neoznámil. „Morálny človek by túto informáciu posunul polícii, toto však nebol ten prípad,“ vyhlásila Tománková..





Poslanca preto vyzvala, aby do dvoch týždňov zverejnil svoju facebookovú komunikáciu s týmto dievčaťom. Ak tak odmietne urobiť, mal by podľa nej odísť z politiky. Tománková sa rozhodla tento prípad medializovať, pretože podľa vlastných slov chcela poukázať na dvojtvárnosť morálky politikov.



Prípad sa stal asi pred tromi rokmi. Pred štyrmi mesiacmi začala polícia trestné konanie. Tománková však nechcela špecifikovať, kto podal oznámenie ani kto je obvineným, aby nemarila vyšetrovanie. Policajného prezidenta Tibora Gašpara ale vyzvala, aby tento prípad polícia nenechala nevyriešený.