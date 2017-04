Zákaz laptopov do kabín lietadiel zvažujú Američania už aj pre lety z Británie

LONDÝN 1. mája (WebNoviny.sk) - Americká vláda zvažuje rozšíriť zákaz nosenia notebookov a ďalších elektronických zariadení do kabíny lietadiel aj na niektoré lety z Európy. Informovali o tom britské noviny The Guardian a The Times.



Opatrenie už platí pre lety z iných krajín .



Vláda USA už podobné nariadenie nedávno vydala pre lety prichádzajúce z ôsmich prevažne moslimských krajín, pričom tento krok neskôr nasledoval aj Londýn.



Americké úrady sa "zamýšľajú nad tým, že rozšíria zákaz" na letiská v Európe, možno vrátane britských letísk, citoval dnes The Guardian nemenovaných britských predstaviteľov.



"Šéfovia britských bezpečnostných služieb sú v pohotovosti, pretože Spojené štáty plánujú uvaliť zákaz mať notebooky v lietadlách liniek prichádzajúcich z niektorých častí Európy. Tento zákaz môže vstúpiť do platnosti v priebehu nasledujúcich týždňov," napísali The Times s odvolaním sa na nemenovaný zdroj.



Zariadenia budú musieť byť v batožine



Predstaviteľ americkej vlády údajne potvrdil, že tento krok predĺžiť zákaz je "na spadnutie" a medzi zvažovanými krajinami je aj Británia.



Americká vláda ešte v marci zaviedla pre cestujúcich z ôsmich prevažne moslimských krajín zákaz nosiť na palubu lietadiel priamo smerujúcich do USA laptopy, tablety, DVD prehrávače, kamery a ďalšiu elektroniku. Takéto zariadenia budú musieť byť zabalené v batožine prepravovanej v nákladnom priestore.



Americké opatrenie, ktoré má byť reakciou na bližšie nešpecifikované teroristické hrozby, sa týka letov z Jordánska, Egypta, Turecka, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Kuvajtu, Maroka a Kataru.



Británia zakázala notebooky a ďalšie väčšie elektronické prístroje v kabínach lietadiel smerujúcich zo šiestich krajín Blízkeho východu a Afriky na britské územie podľa vzoru USA 21. marca.



