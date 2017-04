Zajtra odštartuje finále EUHL, o Sekeráš Trophy zabojujú vysokoškoláci z Bystrice a Prahy







Bratislava, 4.apríla 2017 ( WBN/PR ) – Vo finále 4. ročníka EUHL (Európska univerzitná hokejová liga) sa stretne tím UMB Banská Bystrica s doposiaľ jediným, trojnásobným držiteľom Sekeráš Trophy UK Praha. Finálová séria prinesie so sebou isté zmeny, na samostatné nájazdy po prípadnom nevyužití predĺženia môžu hráči i fanúšikovia zabudnúť. .



Univerzitný hokej v Európe zastrešovaný EUHA (Európska univerzitná hokejová asociácia) už čoskoro spozná nového majstra! Finálová séria odštartuje zajtra, boj o Sekeráš Trophy bude mať česko-slovenský charakter. Do poslednej fázy vyraďovacej časti hry sa dostali dva najvyššie umiestnené tímy po základnej časti, a síce UK Praha a UMB Banská Bystrica. Pražania sú doposiaľ jediní držitelia spomínanej trofeje, s UMB sa stretli vo finále pred dvomi rokmi. „Do finále sa dostali dva veľmi kvalitné tímy, o bojovný hokej s poriadnym nasadením je tak postarané. Pražania už raz dokázali Bystricu vo finále zdolať, otázne je tak či to zopakujú alebo či im UMB pretrhne šnúru majstrovských víťazstiev,“ vyslovil prezident EUHA Jaroslav Straka.



Bystričania sa do finále prebojovali cez trenčianskych Gladiátorov, pri ktorých ani raz nezaváhali a na postup do ďalšej fázy vyraďovacej časti hry im stačili dva zápasy. Väčšmi sa potrápili v semifinále, kde natrafili na Akademikov z Plzne. Tí totiž prvý zápas na domácej pôde vyhrali 5:2, v odvete v Bystrici už ťahali za kratší koniec. O postupujúcom tíme tak rozhodol až tretí zápas, v ktorom bola Bystrica úspešnejšia až v predĺžení.



Trojnásobný majster z Prahy narazil vo štvrťfinále na mužstvo Paneuropa Kings, s ktorým sa potrápil len v prvom zápase, nakoľko o víťazovi rozhodli až samostatné nájazdy. V druhom vzájomnom zápase už UKP jasne dominovala. V druhej fáze play-off sa stretla s nováčikom z Krynice, kde svoje výkony striedala. V Poľsku totiž prvý zápas vyhrala, doma však zaváhala a to aj napriek tomu, že vyhrávala v stretnutí už 4:0. Aj pri tejto semifinálovej dvojici tak o postupujúcom mužstve rozhodol až tretí zápas, v ktorom Pražania zvíťazili 7:4.



Finálová séria prinesie so sebou oproti štvrťfinále či semifinále isté zmeny. „Posledná fáza vyraďovacej časti hry sa už bude hrať na tri víťazné zápasy a prípadné predĺženie bude trvať až do strelenie tzv. zlatého gólu. Pomer hráčov 3 na 3 zostáva zachovaný,“ priblížil pravidlá Peter Špankovič, generálny manažér EUHA. „Séria začne u lepšie postaveného tímu po základnej časti, aby sa prípadný piaty rozhodujúci zápas hral na jeho domácej pôde,“ dodal.



Finále 4. ročníka EUHL odštartuje už zajtra, a teda v stredu 5. apríla 2017 v Prahe.



UK Praha – UMB Banská Bystrica 5. apríl 2017 20:00



UK Praha – UMB Banská Bystrica 6. apríl 2017 18:30



UMB Banská Bystrica – UK Praha 10. apríl 2017 17:30



UMB Banská Bystrica – UK Praha 11. apríl 2017 17:30



UK Praha – UMB Banská Bystrica 13. apríl 2017



autor: Janka Danková