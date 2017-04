Záhada najkrajšej záhrady odhalená!

Nitra, 12.apríla 2017 ( WBN/PR ) – Pátranie po najkrajšej záhrade sa začne v dňoch od 20. do 23. apríla na výstavách GARDENIA DOMEXPO 2017 v Nitre. Najširšiu ponuku kvetov a drevín nájdete len na národnom výstavisku Agrokomplex, ktorú pre vás pripravilo viac ako 400 vystavovateľov. Zážitky pre všetky zmysly si môžete odniesť aj domov. Každý návštevník si bude môcť vychutnať najkrajšiu záhradu na svete Jardin Majorelle (marocká záhrada). Po návšteve výstavy Gardenia môžete získať inšpiráciu pre záhradu či pozemok a premeniť ich na oázu krásy a pokoja. Slnkom zaliate more farieb a vôní, to všetko výstava Gardenia v roku 2017 skutočne predstavuje. K dispozícii bude okrem iného aj bohaté záhradné príslušenstvo ako grily, skleníky, altánky a mnoho ďalšieho.Komplexná stavebná výstava Domexpo prevedie návštevníkov všetkým čo súvisí s moderným bývaním a kompletnou stavbou domu či renováciou bytu. Každý, kto má v najbližšom čase podobné plány so svojim bývaním by Domexpo rozhodne nemal zmeškať. Vedomosti z praxe a samozrejme aj rady na rôzne témy budú počas výstavy odovzdávať odborníci z Cechu kachliarov Slovenska, Cechu podlahárov Slovenska, Cech strechárov Slovenska, Cech maliarov Slovenska a Komory kominárov Slovenska. .Na výstavisku v Nitre sa zídu nadšení záhradkári, rodiny túžiace po novom dome a ekologicky založení ľudia. Spojenie práve týchto výstav rozhodne nie je náhodné. Výstavy sa navzájom obohacujú vedomosťami a skúsenosťami. Návštevou výstavy Gardenia si skrášlite čas bohatým sprievodným programom a môžete si zveľadiť záhradu, postaviť si vysnívaný dom a ušetriť so solárnou energiou. Tešíme sa na Vás.Videopozvánka

