Zadržali muža podozrivého zo zneužitia školáčky. Tá volala na linku 158, operátor tomu neprikladal význam

BRATISLAVA 8. mája (WebNoviny.sk) - Policajti na Orave zadržali 35-ročného Mareka, ktorý je podozrivý, že sexuálne zneužiť maloletú školáčku. Agentúru SITA o tom informovala žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová. "



Podľa zistených informácií podozrivý muž 3. mája vo večerných hodinách v Tvrdošíne zastavil s vozidlom Fabia červenej farby pri maloletej školáčke a ponúkol sa, že ju odvezie domov. Dievča si údajne sadlo na zadné sedadlo auta. Muž však zmenil trasu a namiesto domov dievča zaviezol do Nižnej, na parkovisko ku vleku," uviedla Balogová. Podozrivý podľa polície následne auto zastavil, presadol si k maloletej a začal ju obchytkávať. .



Školáčka sa bránila, načo ju opakovane udrel



"Školáčka sa bránila, načo ju údajne opakovane udrel po tvári a použil násilie na prekonanie jej odporu dosiahnuť uspokojenie sexuálnych potrieb. Následne dievča z auta vysadil a z miesta odišiel," povedala Balogová s tým, že dievča pri incidente utrpelo zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie.



Vyšetrovateľ podozrivého 35-ročného Mareka obvinil zo zločinu sexuálneho násilia a podal návrh na jeho vzatie do väzby. Obvinenému v prípade preukázania viny hrozí väzenie na sedem až pätnásť rokov. Vyšetrovanie zločinu podľa polície naďalej pokračuje. Počas vyšetrovania pritom vyšla najavo aj informácia, že školáčka telefonovala na linku 158, kde uviedla, čo sa jej stalo, pričom operátor jej prvému oznámeniu neprikladal náležitý význam.



Policajt oznámenie neadekvátne vyhodnotil



"Po tomto zistení si riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline osobne preveril volania na linku 158 z uvedeného dňa, kde sa potvrdilo prijatie oznámenia od školáčky. Pre neadekvátne vyhodnotené oznámenie operátorom okamžite prijal riaditeľ krajského riaditeľstva opatrenie za toto individuálne zlyhanie policajta. Rovnako prijal opatrenia vo vzťahu k všetkým policajtom, aby sa takéto zlyhanie v budúcnosti neopakovalo," informovala Balogová.



Polícia v tejto súvislosti žiada rodičov, ale aj učiteľov v školách, aby deťom dôrazne zopakovali zásady bezpečného správania sa pri kontakte s cudzími ľuďmi. Zároveň adresuje verejnosti, hlavne však deťom, niekoľko rád a odporúčaní. "Kľúče od bytu treba mať uložené na bezpečnom mieste, pri odchode z bytu alebo z domu riadne dvere uzamknúť a ísť do školy vždy bezpečnou cestou, aj keď je dlhšia, je nutné sa vyhýbať opusteným a nebezpečným miestam," radí polícia. Taktiež odporúča nechodiť s cudzími alebo podozrivými osobami, nesadať do ich auta, do výťahu nevstupovať s osobou, ktorá je čímkoľvek podozrivá. Rovnako polícia odporúča nejazdiť autostopom, nedávať sa do reči s cudzími ľuďmi a nič od nich nebrať.