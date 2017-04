Začína sa štvrťfinále Ligy majstrov, Juventus hostí Barcelonu a Dortmund vyzve Monako

Juventus - FC Barcelona

Borussia Dortmund - AS Monako

Liga majstrov - štvrťfinále:





oba zápasy o 20.45 h SEČ





Juventus Turín (Tal.) - FC Barcelona (Šp.)





Borussia Dortmund (Nem.) - AS Monako (Fr.)









odvety v Barcelone a Monaku sú na programe v stredu 19. apríla





TURÍN/DORTMUND 11. apríla (WebNoviny.sk) - Utorňajšími dvoma zápasmi sa rozbehne štvrťfinálová fáza futbalovej Ligy majstrov. V taliansko-španielskej bitke nastúpia proti sebe Juventus Turín a FC Barcelona. V druhom súbežne hranom zápase privíta nemecká Borussia Dortmund zástupcu najvyššej francúzskej súťaže Ligue 1 - AS Monaco. Obe stretnutia majú výkop o 20.45 h SELČ.Juventus a Barcelona sa doteraz na európskej pohárovej scéne stretli dovedna 9-krát. Pred dvoma rokmi nastúpili proti sebe v berlínskom finále LM, v ktorom "Blaugranas" zvíťazili 3:1 a získali 5. titul kontinentálneho klubového šampióna. V sezóne 2002/2003 súperili "Juve" a "Barca" o postup do semifinále LM. Turínčania doma remizovali 1:1 a v druhom zápase na španielskej pôde triumfovali 2:1 po predĺžení."Od úvodného hvizdu musíme hrať na 105 %. V prvom dueli v Turíne sa môžeme spoľahnúť na obrovskú podporu našich priaznivcov. Vybehneme na ihrisko a pokúsime sa vyhrať. Na to potrebujeme byť bezchybní v útoku aj v obrane a hrať tak, akoby to bolo finále. Súper má svetových útočníkov, takže musíme byť dobre organizovaní, urobiť čo najmenej chýb a využiť šance, ktoré sa nám naskytnú. Náš tím hrá ako rodina, budeme bojovať jeden za druhého až do konca. Vieme, čoho sme schopní a sme si istí, že na Barcelonu máme," povedal pre oficiálnu stránku "starej dámy" kolumbijský krídelník Juan Cuadrado.Juventus je v domácom prostredí veľmi silný. V pohárovej Európe neokúsil trpkosť prehry pred svojimi fanúšikmi ani raz v ostatných 21 dueloch. "V súčasnosti máme dobrú formu. V útoku sme nebezpeční a Barcelona je v zadných radoch nie vždy pevná. Musíme inteligentne napádať a počkať si na správny moment. Protivníkovi nesmieme dať žiadny priestor. Dúfajme, že budeme schopní podať dva špičkové výkony a postúpime do semifinále," skonštatoval švajčiarsky krajný obranca Stephan Lichtsteiner.Tréner "Bianconeri" Massimiliano Allegri si uvedomuje, že Turínčania budú musieť byť pri útočnej kvalite Kataláncov pevní v zadných radoch. Štyridsaťdeväťročný rodák z Livorna verí, že jeho prepracovaná defenzívna taktika bude sláviť úspech. "Futbal je veľmi jednoduchý - musíte útočiť aj brániť. K úspechu potrebujete obidve tieto činnosti. Byť dobrý v defenzíve je rovnako krásne ako ofenzívna kvalita," povedal Allegri.Klub z metropoly Piemontu zvládol generálku na prvý štvrťfinálový duel LM, keď si . Naopak, ."Odohrali sme dobrý zápas a bojovali až do konca, ale veci sa niekedy nevyvíjajú tak, ako by ste chceli. Málaga dokázala využiť svoje príležitosti. Musíme sa z toho poučiť a čo najskôr na to zabudnúť. Potrebujeme otočiť list, zmobilizovať sa a sústrediť sa iba na Juventus," cituje portál football-espana.net slová barcelonského kapitána Andrésa Iniestu."Vždy je ťažké hrať proti talianskym mužstvám. Aj cieľom Juventusu je zisk trofeje. Oba tímy už hrali proti sebe vo finále, v ktorom triumfovala Barcelona (v roku 2015 v Berlíne, pozn. red.), Juventus sa určite bude chcieť revanšovať. Prvý duel v Taliansku bude veľmi dôležitý. Verím, že Barca v odvete zvíťazí rovnako ako v dueli s Parížom St. Germain," želá si niekdajší ľavý bek "Blaugranas" Éric Abidal.Nemecký zástupca Borussia Dortmund si v tejto sezóne pripomína 20 rokov od najväčšieho úspechu v klubovej histórii. BVB v sezóne 1996/1997 získal "ušatú trofej" po finálovom triumfe nad Juventusom Turín (3:1).Tréner vestfálskeho mužstva Thomas Tuchel vie, že ak chce jeho mužstvo postúpiť cez AS Monako do semifinále LM, musí sa prezentovať v dobrom svetle v obidvoch stretnutiach."Nesmieme si dovoliť ani jeden zlý polčas. Ak sa chceme prebojovať medzi najlepšie kvarteto, budeme potrebovať dva skvelé výkony. Monako je trochu ako my - efektné, agresívne a útočne naladené mužstvo, aj priemerný vek mužstva je podobný ako v našom prípade. Protivník hrá vo vysokom tempe a má niekoľko talentovaných futbalistov. Pokojne si dovolím povedať, že to nebudú zápasy, ktoré sa skončia remízou 0:0. Oba tímy sa budú snažiť skórovať a pôjdu na maximum," vyhlásil pre oficiálnu stránku Európskej futbalovej únie (UEFA) kouč Dortmundu Thomas Tuchel."Signal Iduna Park bude horieť. Bude to skvelý duel. Sobotňajšiu ligovú prehru s Bayernom (1:4) musíme pustiť z hlavy a v súboji s Monakom ukázať iný výkon," nadviazal pre web BVB.de stredopoliar Sebastian Rode.Dortmundu sa zvykne doma proti francúzskym súperom dariť - z ôsmich stretnutí prehral jediné a dosiahol štyri víťazstvá. Monako v Nemecku v deviatich prípadoch prehralo iba dvakrát."Ousmane Dembélé mi na reprezentačnom zraze povedal, že v Dortmunde má vynikajúcich spoluhráčov. Zhodli sme sa, že to isté platí aj o mne a Monaku. Pokojne sa to môže skončiť 5:5 alebo 6:6," povedal podľa portálu goal.com 18-ročný tínedžer v službách "kniežat" Kylian Mbappé.Jeho spoluhráč z ľavého kraja obrany Benjamin Mendy očakáva, že počas štvrťfinálového dvojzápasu bude práve s Dembélém zvádzať mnoho šprintérskych súbojov. "Je to veľmi ´živý´ hráč. Poznám jeho kvality. Budeme sa snažiť zabezpečiť, aby neodohral dobré stretnutie. Je mimoriadne rýchly, musíme ho dobre pokryť," skonštatoval Mendy.Bývalý český reprezentačný útočník Jan Koller, ktorý hrával za Borussiu Dortmund (2001-2006) aj AS Monako (2006-2008), sa domnieva, že o postupujúcom rozhodnú defenzívy."Obe mužstvá majú takmer totožnú útočnú filozofiu, ale myslím si, že kľúčom k úspechu bude hra v obrane. Zdá sa mi, že Monako je v tomto silnejšie ako Borussia. Štadión v Dortmunde má podľa mňa najlepšiu atmosféru na svete. Pre hosťujúce mužstvá nie je ľahké hrať na tomto mieste. Monako čaká v Nemecku ťažký zápas, považujem ho však za favorita tohto štvrťfinále," vyhlásil 44-ročný niekdajší obávaný kanonier pre klubovú televíziu AS Monako.Szymon Marciniak (Poľ.)Daniele Orsato (Tal.), ,