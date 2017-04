Začína sa play-off NHL, kanadský tím čaká na zisk vytúženého Stanleyho pohára od roku 1993

NEW YORK 12. apríla (WebNoviny.sk) - Premenia hokejisti Washingtonu zisk druhej Prezidentskej trofeje v rade konečne aj na Stanleyho pohár alebo si na svätý grál klubového hokeja siahnu štvrtýkrát za osem rokov víťazi Západnej konferencie zo Chicaga? V stredu sa rozbehne play-off NHL, ktorá bude zamestnávať mysle fanúšikov až do neskorého júna. Na štartovnej čiare bude 16 tímov, víťaz musí zvládnuť štyri náročné série, ktoré nemajú v hokejovom svete páru.





Spomedzi slovenských zástupcov si v play-off v prípade priaznivého zdravotného stavu určite zahrajú štyria - Marián Hossa, Richard Pánik (obaja Chicago), Zdeno Chára (Boston) a Andrej Sekera (Edmonton), ktorí patria medzi stabilných hráčov vo svojich tímoch. Tomáš Jurčo (Chicago) s Martinom Marinčinom (Toronto) aktuálne plnia pozíciu zdravých náhradníkov, Peter Cehlárik (Boston) a Marek Hrivík (NY Rangers) čakajú na svoju príležitosť vo farmárskej AHL.



Najväčším favoritom je Washington



Vitaj späť, Kanada! Aj takéto titulky priniesli zámorské médiá pred vstupom do vyraďovacej časti o Stanleyho pohár. Vlani kanadský zástupca na mape play-off chýbal, teraz sú tam piati zo siedmich - na Východe Montreal, Toronto a Ottawa, na Západe Calgary a Edmonton. Hrdá Kanada čaká na svojho víťaza Stanley Cupu od roku 1993, keď si Montreal vo finále poradil s Gretzkého Los Angeles.









Zrejme najskloňovanejším kanadským tímom v súvislosti s play-off je Edmonton. Mužstvo so slávnou minulosťou postúpilo do vyraďovacích bojov prvýkrát od roku 2006 a jeho mladučký kapitán Connor McDavid vo svojej prvej ucelenej sezóne v NHL pokoril hranicu 100 bodov.



"Edmonton potiahli do play-off aj výkony brankára Talbota, ale bolo rozumné nechať ho chytať v 73 zápasoch a 4294 minút? Nebudú mu chýbať sily v náročných sériách play-off? Aj na Talbotovi sa ukáže, či mladícky elán Edmontonu prebije mnohoročné skúsenosti naakumulované v dresoch San Jose," zamyslel sa pred sériou Edmonton - San Jose denník Los Angeles Times. AP pripomenulo, že istou výhodou pre Edmonton môže byť skutočnosť, že ich tréner Todd McLellan s asistentmi Jayom Woodcroftom a Jimom Johnsonom ešte pred dvoma rokmi stáli práve na striedačke San Jose. "Poznajú ich lepšie ako ktokoľvek iný v celej súťaži. Samozrejme, počas sezóny sme ich štýl spoznali aj my hráči," poznamenal útočník Oilers Jordan Eberle.









S kurzom 3-1 je absolútne najväčším favoritom pre stávkarov Washington, nasledujú Chicago (5-1) a Minnesota (6-1). Washington v 1. kole preverí Toronto, ktoré čaká na zisk pohára od roku 1967, do play-off sa dostáva len sporadicky a medzi favoritov rozhodne nepatrí.



"Zostáva veriť, že v tejto sezóne nie až tak dominantný Alexander Ovečkin si uchoval nejaké góly práve pre rozhodujúcu časť sezóny, že kúpa obrancu Kevina Shattenkirka sa ukáže ako výhra v lotérii a že Braden Holtby potvrdí, že už patrí k značkovým brankárom v celosvetovom meradle. Ak ešte Capitals zahrajú dobre všetky štyri útoky, potom by to mohlo vyjsť," povedal zámorský hokejový expert Scott Burnside na webe ESPN.



V základnej časti 118-bodový Washington straší jedna drobná historická štatistika, ktorá sa spája s kapitánom Ovečkinom. "Odkedy bol draftovaný tento ruský snajper, čiže od roku 2004, Capitals neprešli cez 2. kolo vyraďovacej časti," upozorňuje denník Washington Post na svojom webe.



Pánik a Hossa vyzvú Nashville



Blackhawks to na Predators vedia. Napriek sérii prehier v závere tzv. regular season vstupuje Chicago do play-off s vysokými ambíciami. Mužstvo s viacerými útočnými individualitami vrátane Slovákov Mariána Hossu a Richarda Pánika vyzve na úvod Nashville. Blackhawks to na Predators vedia.



V tejto sezóne nad nimi z piatich konfrontácii štyri razy zvíťazili a v 1. kole play-off 2015 sa rovnako tešili hráči Chicaga po triumfe 4:2 na zápasy. "V predchádzajúcich dueloch si niektorí naši hráči fyzicky aj mentálne trochu oddýchli a neobávam sa, že by neboli správne nastavení na play-off. Tešíme sa a ideme na to," povedal kapitán Chicaga Jonathan Toews na webe chicagotribune.com.



Columbus môže prekvapiť obhajcu



Zopakovanie triumfu tu nebolo 19 rokov. Podľa zámorských médií jedna z najvyrovnanejších dvojíc sa črtá v prípade Pittsburghu s Columbusom. Obhajca z Pittsburghu ťahá 11-ročnú a zároveň spomedzi všetkých tímov NHL najdlhšiu sériu účastí v play-off, ale vstupuje doň bez viacerých zranených hráčov.



S najlepším obrancom Krisom Letangom nemôžu Penguins vôbec rátať, kľúčový center Jevgenij Malkin by po dlhodobejšom výpadku mal byť údajne k dispozícii na prvý zápas, no zdravotný stav ďalších zranených Carla Hagelina či Chrisa Kunitza je v tejto chvíli zatiaľ neznámy.



"Pittsburgh je na papieri favorit, ale zdanie môže klamať. Káder Columbusu je dostatočne široký a skúsený, hráči majú rýchlosť, talent a skvelého brankára Bobrovského. Podstatné bude, aby sami uverili, že môžu cez Pittsburgh prejsť," napísal oficiálny portál NHL. Zámorskí štatistici už v úvode sezóny neraz spomenuli fakt, že zopakovať víťazstvo v Stanleyho pohári je pomerne málovídaná záležitosť. Zatiaľ naposledy sa to podarilo Detroitu v rokoch 1997 a 1998 pod taktovkou legendárneho Scottyho Bowmana a predtým práve Pittsburghu (1991-1992) s mladučkým Jaromírom Jágrom a ďalšou legendou Mariom Lemieuxom. "Pýtam sa, prečo by sme to nemohli zopakovať? Máme dostatočne konkurencieschopné mužstvo a najmä vieru vo vlastné sily. Ak nám história nepraje, to neznamená, že to nedáme," cituje denník The Globe and Mail trénera Pittsburghu Mika Sullivana.



V každej sérii "vyraďovačky" sa bude hrať tradične na štyri víťazstvá. Výhodu domáceho ľadu v prvých dvoch a prípadne aj rozhodujúcom siedmom zápase bude mať mužstvo, ktoré skončilo vyššie v tabuľke po základnej časti. Najsledovanejšia hokejová play-off sa začne v stredu 12. apríla, 1. kolo vyvrcholí o dva týždne, teda 26. apríla.



Play-off NHL - program 1. kola: Play-off NHL – program 1. kola:



ZÁPADNÁ KONFERENCIA (8)



Chicago Blackhawks (v štruktúrach klubu Marián Hossa, Richard Pánik, Tomáš Jurčo), Minnesota Wild, Anaheim Ducks, Edmonton Oilers (Andrej Sekera), San Jose Sharks, St. Louis Blues, Calgary Flames, Nashville Predators



Chicago Blackhawks – Nashville Predators



(13. a 15. 4. v Chicagu, 17. a 20. 4. v Nashville, prípadne 22. 4. v Chicagu, 24. 4. v Nashville a 26. 4. v Chicagu)



Minnesota Wild – St. Louis Blues



(12. a 14. 4. v Minneapolise, 16. a 19. 4. v St. Louis, prípadne 22. 4. v Minneapolise, 24. 4. v St. Louis a 26. 4. v Minneapolise)



Anaheim Ducks – Calgary Flames



(13. a 15. 4. v Anaheime, 17. a 19. 4. v Calgary, prípadne 21. 4. v Anaheime, 23. 4. v Calgary a 25. 4. v Anaheime)



Edmonton Oilers – San Jose Sharks



(12. a 14. 4. v Edmontone, 16. a 18. 4. v San Jose, prípadne 20. 4. v Edmontone, 22. 4. v San Jose a 24. 4. v Edmontone)



VÝCHODNÁ KONFERENCIA (8)



Washington Capitals, Pittsburgh Penguins, Columbus Blue Jackets, Montreal Canadiens, New York Rangers (Marek Hrivík), Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs (Martin Marinčin), Boston Bruins (Zdeno Chára, Peter Cehlárik)



Montreal Canadiens – New York Rangers



(12. 4. a 14. 4. v Montreale, 16. a 18. 4. v New Yorku, prípadne 20. 4. v Montreale, 22. 4. v New Yorku a 24. 4. v Montreale)



Ottawa Senators – Boston Bruins



(12. 4. a 15. 4. v Ottawe, 17. a 19. 4. v Bostone, prípadne 21. 4. v Ottawe, 23. 4. v Bostone a 26. 4. v Ottawe)



Washington Capitals – Toronto Maple Leafs



(13. 4. a 15. 4. vo Washingtone, 17. a 19. 4. v Toronte, prípadne 21. 4. vo Washingtone, 23. 4. v Toronte a 25. 4. vo Washingtone)



Pittsburgh Penguins – Columbus Blue Jackets



(12. 4. a 14. 4. v Pittsburghu, 16. 4. a 18. 4. v Columbuse, prípadne 20. 4. v Pittsburghu, 23. 4. v Columbuse a 25. 4. v Pittsburghu)