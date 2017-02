Začína sa boj o Gagarinov pohár, v hre sú len dvaja Slováci

MOSKVA 21. februára (WebNoviny.sk) - V Kontinentálnej hokejovej lige sa začína najzaujímavejšia časť sezóny - boje o Gagarinov pohár. V pozícii obhajcu celkového prvenstva do play-off vstupuje Metallurg Magnitogorsk, ktorý spolu s CSKA Moskva a SKA Petrohrad patrí k najväčším favoritom na celkový triumf.



Moskovčania sa stali víťazmi základnej časti so ziskom 134 bodov, Petrohrad skončil s rovnakým počtom bodov druhý. Vo vyraďovacej časti budú účinkovať dvaja Slováci, útočníci Tomáš Marcinko a Martin Bakoš vo farbách čínskeho nováčika súťaže Červená hviezda Kchun-lun budú v 1. kole vyraďovacej časti bojovať práve so spomenutým obhajcom trofeje z mesta Magnitogorsk. Do play-off sa neprebojoval Slovan Bratislava, ktorý skončil v tabuľke Západnej konferencie na 10. mieste. .



V západnej časti súťaže budú bojovať CSKA Moskva s Jokeritom Helsinki, SKA Petrohrad s Viťazom Podoľsk, Dinamo Moskva s Torpedom Nižnij Novgorod a Lokomotiv Jaroslavľ s Dinamom Minsk. Vo východnej vetve Magnitogorsk s pekinským Kchun-lunom, Omsk s Vladivostokom, Kazaň s Ufou a Čeľabinsk s Astanou.



Play-off sa začne v Západnej konferencii 21. februára, na Východe o deň neskôr. Všetky série sa hrajú na štyri víťazstvá. Semifinále konferencií sú na programe od 8. do 21. marca, finále od 23. marca do 5. apríla. Finálová séria Gagarinovho pohára má naplánované termíny 8., 10., 12., 14., prípadne 16., 18. a 20. apríla.







CSKA Moskva - Jokerit Helsinki, SKA Petrohrad - Viťaz Podoľsk, Dinamo Moskva - Torpedo Nižnij Novgorod, Lokomotiv Jaroslavľ - Dinamo Minsk



Metallurg Magnitogorsk - Červená hviezda Kchun-lun, Avangard Omsk - Admiral Vladivostok, Ak Bars Kazaň - Salavat Julajev Ufa, Traktor Čeľabinsk - Barys Astana