Začína sa 2. kolo play-off KHL, boje o Gagarinov pohár sú už bez Slovákov

V Kontinentálnej hokejovej lige sa v stredu začne 2. kolo play-off. V bojoch o Gagarinov pohár zostalo osem klubov, po štyri v oboch konferenciách. Z....

MOSKVA 8. marca (WebNoviny.sk) - V Kontinentálnej hokejovej lige sa v stredu začne 2. kolo play-off. V bojoch o Gagarinov pohár zostalo osem klubov, po štyri v oboch konferenciách.



Z prvého kola vyraďovacej časti nepostúpili spomedzi favoritov iba hráči tímu Traktor Čeľabinsk, ktorí nestačili na Barys Astana. Na Kazachov teraz čaká séria s obhajcom celkového prvenstva Metallurgom Magnitogorsk, ktorý vyradil čínsky klub Červená hviezda Kchun-lun aj s dvojicou Slovákov Tomášom Marcinkom a Martinom Bakošom..





Vo Východnej konferencii druhú dvojicu tvoria Avangard Omsk a Ak Bars Kazaň. V západnej vetve o postup do konferenčného finále zabojujú CSKA Moskva s Lokomotivom Jaroslavľ a SKA Petrohrad s Dinamom Moskva. Slovan Bratislava sa neprebojoval do play-off, v základnej časti skončil v tabuľke Západnej konferencie na 10. mieste.



Druhé kolo vyraďovacej časti sa v Západnej konferencii začne 8. februára, na Východe o deň neskôr. Všetky série sa hrajú na štyri víťazstvá. Finále konferencií sú na programe od 23. marca do 5. apríla. Záverečná séria Gagarinovho pohára má naplánované termíny 8., 10., 12., 14., prípadne 16., 18. a 20. apríla.



Dvojice 2. kola play-off KHL:











CSKA Moskva - Lokomotiv Jaroslavľ



SKA Petrohrad - Dinamo Moskva











Metallurg Magnitogorsk - Barys Astana



Avangard Omsk - Ak Bars Kazaň



, ,