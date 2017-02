Zachranári zasahovali v Malej Fatre aj v Tatrách

BRATISLAVA 19. februára (WebNoviny.sk) – V nedeľu v obedňajších hodinách prijala Horská záchranná služba (HZS) žiadosť o pomoc z Vrátnej doliny v Malej Fatre, kde pri zlaňovaní ľadopádu spadol 32-ročný muž slovenskej národnosti. Ako HZS informovala, pádom z výšky približne dvadsať metrov si muž spôsobil mnohopočetné vážne poranenia.



Na miesto nehody boli okamžite pozemne vyslaní záchranári HZS z Oblastného strediska Malá Fatra a zároveň o súčinnosť požiadali posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Banskej Bystrice. .



Leteckí záchranári vzali na palubu horského záchranára, avšak zásah pomocou leteckej techniky pre exponovanosť terénu nebol možný a posádka sa vrátila na heliport do Štefanovej. Po príchode na miesto nehody poskytli záchranári HZS pacientovi zdravotné ošetrenie a prvú pomoc a pomocou saní akije a lanovej techniky ho transportovali k heliportu. Muža naložili na palubu vrtuľníka a letecky transportovali do nemocnice v Žiline.



Predpoludním HZS kontaktoval aj Čech, ktorý nahlásil, že v jednom zo žľabov pod sedlom Váhy je poľská horolezkyňa s úrazom dolnej končatiny. Horolezec, ktorý sa nachádzal cca 300 m nad postihnutou, poskytol po opätovnom kontaktovaní záchranárom GPS súradnice. O súčinnosť bola spočiatku požiadaná posádka VZZS z Popradu, avšak pre nevyhovujúce podmienky jej zásah nebol možný.



Do záchrannej akcie odišlo spolu 5 záchranárov HZS, ktorí za pomoci snežného skútra a lyží vyšli Bielovodskou dolinou na Poľanu pod Vysokou. Medzitým sa počasie zlepšilo a so záchranármi sa opätovne spojila posádka VZZS, ktorá pacientku v Ťažkej doline vyzdvihla a transportovala na ošetrenie do nemocnice v Poprade.