Záchranári ratovali postreleného muža aj vyčerpanú lyžiarku

BRATISLAVA 31. decembra (WebNoviny.sk) - Aj posledný deň v roku pomáhali leteckí záchranári ľuďom v tiesni. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa AIR - TRANSPORT EUROPE Zuzana Hopjaková, posádka z Trenčína vzlietla zo svojej základne v dopoludňajších hodinách a letela do Dolnej Breznice v okrese Púchov k zranenému 40-ročnému mužovi, ktorého počas poľovačky do pravej dolnej končatiny zasiahla guľka.



Pilot vrtuľníka pristál približne 200 metrov od miesta udalosti. Lekárka leteckých záchranárov následne zranenému mužovi poskytla neodkladné zdravotné ošetrenie. V spolupráci s prítomnými svedkami muža preniesli k vrtuľníku a v stabilizovanom stave s vážnym poranením dolnej končatiny ho transportovaný do nemocnice v Považskej Bystrici.



Ďalšia posádka z Popradu krátko popoludní letela na pomoc 45-ročnej lyžiarke na Skalnaté pleso. Počas lyžovačky pocítila náhlu nevoľnosť, vyčerpanosť až predkolapsový stav. Členovia Horskej záchrannej služby ženu previezli k chate Víkend, kde pristál záchranársky vrtuľník. Po stabilizovaní jej stavu lyžiarku preložili na palubu vrtuľníka a transportovali do Popradu.