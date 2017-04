Záchranári museli na Veľkonočný pondelok pre alkohol ratovať 72 osôb, v nemocnici skončili aj deti

BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) - Na Veľkonočný pondelok ratovali záchranári 72 ľudí, ktorí to prehnali s alkoholom. Najviac zásahov mali Košickom a najmenej v Žilinskom kraji.



V štatistike dominujú muži - 55, žien bolo 15. V nemocnici, žiaľ, skončili aj dve deti do 18 rokov. Ako upozornil hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Boris Chmel, v opitosti je najväčšou hrozbou stav bezvedomia, či už z pádu alebo aj nadmerného pitia. Pri zlej polohe je riziko, že človek sa môže zadusiť. V takýchto prípadoch ho treba dať do stabilizovanej polohy a ak nereaguje, ihneď ihneď volať tiesňovú linku 155. Ak dotyčný reaguje, prvou pomocou môže byť studená sprcha, treba ho nechať vyspať a kontrolovať priebežne stav vedomia..



„Čo sa týka smädu a nápojov, najlepšie je podávať vodu alebo čaj, a nie kávu, pretože nadmerné množstvo kofeínu môže stav zhoršovať. A samozrejme, tu neplatí často používaná metóda, že klin sa klinom vybíja," uzavrel Chmel.