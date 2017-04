Začal sa mesiac zápisov do základných škôl, je dôležité sústrediť pozornosť na niekoľko faktorov

Zápisy detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa v základných školách uskutočnia od 1. do 30. apríla. Týkajú sa všetkých detí, ktoré dosiahnu....

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) - Zápisy detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa v základných školách uskutočnia od 1. do 30. apríla. Týkajú sa všetkých detí, ktoré dosiahnu šesť rokov pred začiatkom školského roka 2017/2018.



Ministerstvo školstva o tom informovalo na svojej internetovej stránke s tým, že v roku 2016 zapísali do základných škôl 62 583 detí. V tomto roku na základe demografického vývoja očakávajú, že zapísaných detí bude približne o 1500 viac. .



Školská spôsobilosť



Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu do prvého ročníka dovŕši šesť rokov a dosiahne školskú spôsobilosť.



Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy so súhlasom zákonného zástupcu.





Žiak zvyčajne plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt.



Zákonný zástupca však môže pre svoje dieťa vybrať aj inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy na základné vzdelávanie prijme. Ak rodič vyberie inú základnú školu, oznámi túto skutočnosť riaditeľ tejto školy riaditeľovi spádovej školy.



Dôležité faktory



Ministerstvo školstva upozorňuje, že pri výbere základnej školy je dôležité sústrediť pozornosť na niekoľko faktorov, ktoré vypovedajú o úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj o podmienkach, v ktorých sa uskutočňuje.



Ide napríklad o úspešnosť žiakov školy v prijímacom konaní na osemročné gymnáziá a na stredné školy s maturitou, výsledky školy v Testovaní 5 a Testovaní 9 či výsledky v predmetových olympiádach. Dôležitými faktormi sú tiež zameranie školy, ponuka výučby cudzích jazykov a mimoškolských aktivít či vybavenosť školskými pomôckami.



"Podrobným zdrojom informácií o školách, zložení pedagogického zboru a jej aktivitách sú školské webové stránky, ako aj správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré školy povinne zverejňujú. Tiež je dobré získať referencie o škole od rodičov detí, ktoré ju už navštevujú, osobne navštíviť priestory školy a do úvahy vziať aj dopravnú dostupnosť," informuje ministerstvo školstva.