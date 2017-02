Za zatvorenie obchodov cez sviatky je aj časť opozície

BRATISLAVA 3. februára (WebNoviny.sk) – Návrh poslancov NR SR za Smer-SD Jána Podmanického a Mariána Kéryho obmedziť predaj počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja získal podporu aj ďalších koaličných strán. Návrh má podporu poslancov za SNS a Most-Híd. Opozičná SaS a OĽaNO návrh považujú za zlý.



Podľa poslanca za SaS Ondreja Dostála je návrh krokom smerom k socializmu. Peter Pčolinský zo Sme rodina uviedol, že návrh je dobrým kompromisom medzi snahou zatvoriť obchody počas všetkých nedieľ a súčasným stavom, a tak Sme rodina návrh podporí. .



Poslanci Národnej rady SR za OĽaNO, ktorí zákon nepodporia, prichádzajú s iným návrhom, a to zaviesť povinný príplatok za prácu v sobotu vo výške 50 percent a za prácu v nedeľu v sume 100 percent z priemernej mzdy zamestnanca. Podľa Anny Verešovej (OĽaNO) to je spôsob, ako si môžu ľudia s nízkym príjmom prilepšiť.



V mnohých krajinách EÚ sa dodržuje zákaz práce vo sviatok



Národná rada Slovenskej republiky už v roku 2008 upravila Zákonník práce tak, že zamestnancovi nie je možné nariadiť, ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác v dňoch 1. januára, vo Veľkonočnú nedeľu, 24. december po 12:00 hodine a 25. decembra.



"Uvedenú zmenu verejnosť prijala pozitívne. V ostatnom čase však v spoločnosti rezonuje debata o rozšírení okruhu dní, na ktoré by sa vzťahovala rovnaká výnimka," zdôvodnil predloženie návrhu Podmanický.



Uvedená požiadavka podľa neho vyplýva z toho, že mnohí zamestnanci vykonávajúci prácu v predajniach sa počas sviatkov nemôžu riadne venovať svojim rodinám, pretože v čase, keď sú ich deti a ostatní rodinní príslušníci doma, títo zamestnanci pracujú.



"Ochranu manželstva, rodičovstva, rodiny a osobitne detí a mladistvých garantuje Ústava SR. Práca, ktorou je počas sviatkov maloobchodný predaj, nie je dôležitejšia ako rodina, ako deti, ktorým sa rodičia nemôžu venovať, a to napriek tomu, že platené pracovné voľno vo sviatok im garantujú právne predpisy platné v Slovenskej republike," zdôraznil Podmanický s tým, že v mnohých pôvodných členských krajinách EÚ sa dodržuje zákaz práce vo sviatok.



Blaha hovorí o ochrane pracujúcich



Podľa Kéryho v záujme ochrany zamestnancov sa v súlade s kultúrnymi tradíciami Slovenskej republiky ustanovujú dni, počas ktorých nie je možné nariadiť a ani dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác.



Týmito dňami sú: 1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok do 14:00 hodiny, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november, 24. december po 12:00 hodine, 25. december a 26. december.



Podľa Ľuboša Blahu (Smer-SD) ide pri tomto návrhu o ochranu pracujúcich. "To je kľúčové pre klasickú ľavicu. Obmedzenie konzumerizmu je témou aj pre modernú ľavicu," povedal Blaha pre agentúru SITA. "Sviatky by sme si mali ctiť. Ochraňujem pracujúcich ľudí a nie katolícku cirkev," povedal v pléne parlamentu.