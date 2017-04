Za zamurovanie Pohotovosti dostal Hlina pokutu 90 eur, okomentoval aj zásah u poslanca ĽSNS

Múrik staval v roku 2015

Neoprávnene zabral priestranstvo

BRATISLAVA 29. apríla (WebNoviny.sk) - Predseda Kresťanskodemokratického hnutia Alojz Hlina štvrtkový zásah polície voči poslancovi NR SR za Ľudovú stranu Naše Slovensko Stanislavovi Mizíkovi považuje za opodstatnený. Ako povedal na tlačovej besede, žiadna krivda sa poslancovi za ĽSNS nestala.Krivda sa podľa neho stala ešte v roku 2015 jemu, keď ho .Vtedy polícia Hlinu zadržala na niekoľko hodín a nemala na to nutný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. „Ak sa niekomu stala krivda, ak polícia pochybila, tak to bolo v mojom prípade,“ povedal.„Včera som videl na tlačovke zbabelcov, ktorí vyplakávali, že sa im deje krivda. Ja som murovaním pomohol desaťtisícom ľudí. Ak polícia hrubo pochybila v mojom prípade, tak vo štvrtok nepochybila a robila to, čo mala robiť,“ uviedol.Po roku a pol štát vyšetrovanie prípadu uzavrel a vo štvrtok Hlina dostal list od Okresného úradu Bratislava I, ktorý vec posúdil ako priestupok proti verejnému poriadku.Predsedovi mimoparlamentného KDH uložil pokutu 90 eur. Ako Hlina informoval, „úrad konštatuje, že postavením múru z tvárnic 3. septembra 2015 na Obchodnej ulici v Bratislave neoprávnene zabral verejné priestranstvo".Polícia Hlinu trestne stíhala a bol obvinený z prečinu obmedzovania osobnej slobody a neoprávneného zásahu do práv k domu, bytu alebo nebytovému priestoru. „Polícia v tomto prípade naozaj urobila hrubú nadprácu v prospech nebankovej spoločnosti,“ povedal Hlina s tým, že vyšetrovanie muselo štát vyjsť na 20 až 30-tisíc eur.

Hlina 3. septembra 2015 zamuroval vchod do pobočky nebankovej spoločnosti, ktorá podľa neho poskytovala úvery klientom i napriek tomu, že nemala licenciu od Národnej banky Slovenska.



Vtedy Hlinu polícia zadržala a následne obvinila. Okresná prokuratúra Bratislava I v októbri 2015 obvinenie zrušila.



Stíhanie bolo obnovené v decembri 2015 a v roku 2016 ho znovu zastavili. Prípad prevzal okresný úrad na priestupkové konanie.