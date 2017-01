Za posúvaním dostavby Mochoviec je viacero faktorov

O dostavbe tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce by sa malo rozhodnúť v januári. Minister hospodárstva Peter Žiga sa chce....

BRATISLAVA 3. januára (WebNoviny.sk) – O dostavbe tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce by sa malo rozhodnúť v januári. Minister hospodárstva Peter Žiga sa chce akcionárov pýtať sa na ďalšie predražovanie a posúvanie termínu dostavby mochoveckých blokov.



"Na to, aby sme mohli schváliť či už nový rozpočet, alebo nové termíny dokončenia tretieho a štvrtého bloku, je potrebné, aby sme tie rokovania nerobili na úrovni manažmentu firmy, ale na úrovni akcionárov. Pretože sa tu dostávame do pozície, kedy sa už piaty- či šiestykrát navyšuje rozpočet a piaty- alebo šiestykrát predlžuje termín. A toto je pre mňa neprijateľné," povedal v rozhovore pre portál vEnergetike.sk minister.



Ako Žiga dodal, verí, že počas januára sa podarí zorganizovať stretnutie na úrovni akcionárov. "Chcem počuť predstavy či už Enelu alebo EPH a nového manažmentu, ako ďalej," vysvetlil.



Podľa ministra dostavba tretieho a štvrtého bloku začína byť už problémom budúce hospodárenie Slovenských elektrární. "Vnímame to tak, že úvery, ktoré súvisia s dostavbou, negatívne ovplyvňujú ekonomické výsledky firmy," dodal Žiga. Podľa neho za predražovaním a posúvaním termínov dostavby Mochoviec je viacero faktorov.



Šéf rezortu hospodárstva uznáva, že nové bloky si vyžiadali nové bezpečnostné opatrenia, ktorých implementácia si vyžaduje istý čas a istý objem nových investícií. "Niečo je zlá organizácia práce, niečo je podľa mňa to, že niektoré práce sa robili na viackrát. Nevidím do toho tak hlboko, ale má to podľa mňa súvis s organizáciou práce. Enel jednoducho nemal skúsenosti s výstavbou jadrových elektrární," uviedol ďalšie možné dôvody meškania a predražovania dostavby.



Aj napriek všetkým problémom Žiga verí, že sa Mochovce dostavajú. "Tretí blok je už dostavaný na zhruba 94 %. Sme už dosť ďaleko, aby sme to nedokončili. V nových blokoch je nainvestovaný veľký balík peňazí. Keby sme bloky nedostavali, tak aj to by malo veľký vplyv na hospodárenie Slovenských elektrární. To znamená, že dostavať ich asi budeme musieť. Otázka je, koľko to ešte bude stáť a ako dlho to bude trvať," konštatoval Žiga.



Dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce by mala vyjsť na 5,4 miliardy eur. Podľa plánov z roku 2008 si pritom mala dostavba vyžiadať 2,8 miliardy eur, neskôr sa hovorilo o sume 3,8 miliardy eur. Posledná suma na dostavbu schválená akcionármi Slovenských elektrární je na úrovni 4,6 miliardy eur.



Nielen rozpočet dostavby Mochoviec sa viackrát menil, ale aj termíny ukončenia dostavby. K 1. septembru tohto roka bol podľa informácií zverejnených Slovenskými elektrárňami tretí blok dokončený na zhruba 94 % a štvrtý blok na 79 %. Ostatné oficiálne termíny hovorili o zavážaní jadrového paliva do tretieho bloku v roku 2017. Štvrtý jadrový blok by sa mal uviesť do prevádzky následne o ďalší rok. Po začatí dostavby Mochoviec sa pritom hovorilo o rokoch dostavby 2012, resp. 2013.



Dostavbu dvoch mochoveckých jadrových blokov má stále na starosti talianska spoločnosť Enel, ktorá počas leta predala zo svojho 66-percentného podielu v Slovenských elektrárňach polovicu českej energetickej skupine EPH. Taliansky investor má záujem predať aj zvyšný 33-percentný podiel, urobiť tak však bude môcť až po definitívnej dostavbe jadrových blokov.



Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (tá už na dostavbe nepracuje - pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009.



Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.