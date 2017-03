Za necelé štyri dni podporilo zrušenie Mečiarových amnestií už vyše 50-tisíc ľudí

Online podpisovú akciu VIA IURIS na podporu zrušenia Mečiarových amnestií za necelé štyri dni už podporilo vyše 50 000 ľudí. Využili tak možnosť....

BRATISLAVA 10. marca (WebNoviny.sk) - Online podpisovú akciu VIA IURIS na podporu zrušenia Mečiarových amnestií za necelé štyri dni už podporilo vyše 50 000 ľudí. Využili tak možnosť apelovať na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom špeciálnej webovej stránky www.somza.to. Online podpisová akcia pokračuje až do začiatku marcovej schôdze NR SR 21. marca. Agentúru SITA o tom informoval Juraj Rizman z VIA IURIS.



Stačí vyplniť tri údaje .



Podľa toho, čo sme boli schopní dohľadať na internete, ide doteraz o najväčšiu online podpisovú akciu na Slovensku, dodal Rizman.





„Teší nás tento mimoriadne úspešný začiatok a sme vďační za každý jeden z tých vyše 50 000 už vyzbieraných podpisov. Naším cieľom je vyslať poslancom NR SR jasný signál, že nám naozaj záleží na zrušení Mečiarových amnestií. Čím viac podpisov budeme mať, tým jasnejší tento signál bude,“ zdôraznil.





Občania môžu online podpisovú akciu podporiť jednoduchým kliknutím na web www.somza.to a vyplnením troch údajov – mena, priezviska a e-mailovej adresy. Organizácia VIA IURIS sa zaviazala, že o všetkých vyzbieraných podpisoch bude informovať poslancov NR SR, ktorí by o zrušení Mečiarových amnestií mali rozhodovať už na najbližšej marcovej schôdzi NR SR.



Snaha nájsť právne čisté riešenie



Otázka zrušenia Mečiarových amnestií sa opäť otvorila po smrti prezidenta Michala Kováča v októbri 2016. Jeho bývalý poradca Pavol Demeš na poslednej rozlúčke zdôraznil, že zrušiť nemorálne amnestie Vladimíra Mečiara by sa malo stať štátnou prioritou.





Pre amnestie nebol uzavretý prípad únosu syna prezidenta Kováča a jeho aktérov nie je možné postaviť pred súd. "Slovensko by malo vykopať zo zeme sud s jedom, čo otravuje takmer 20 rokov našu zem," vyhlásil Demeš minulý rok. Za zrušenie Mečiarových amnestií sa v januári vyslovilo aj 26 renomovaných osobností z justície. Zrušenie amnestií podporuje tiež Študentská rada vysokých škôl.





Tajomník študentskej rady Peter Zubaľ uviedol, že takýto krok by pomohol návratu dôvery mladých ľudí v štát a jeho inštitúcie.



Politici sa snažia nájsť právne čisté riešenie, ako tento krok urobiť.



Poslanec NR SR za túto stranu Peter Kresák pripravuje pozmeňovací návrh ako určitý variant možného kompromisu, aby následne po tom, čo budú zrušené amnestie, mohli byť prípadne dané na ústavný súd. O hľadaní právneho riešenia hovoril aj minister vnútra a podpredseda Smeru-SD Robert Kaliňák. Mečiarove amnestie boli právnym suterénom, ale nemôžeme ich nahradiť iným právnym suterénom, uviedol Kaliňák.



, , ,