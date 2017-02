Za lúpežný prepad dôchodkyne dostal Vladimír sedem rokov

BANSKÁ BYSTRICA 21. februára (WebNoviny.sk) – Nepodmienečný trest odňatia slobody na sedem rokov za zločin lúpeže uložil v utorok odvolací senát Krajského súdu v Banskej pre 26-ročného Zvolenčana Vladimíra Mazánka. Zvolenčan v mieste bydliska prepadol 67-ročnú inžinierku na dôchodku, pričom ju nezranil. Olúpil ju však o doklady, mobilný telefón, peniaze a iné, čím jej spôsobil škodu 131 eur.



Mazánek nepoprel útok na dôchodkyňu a oľutoval svoje konanie. Prvostupňový súd mu uložil trest päť rokov odňatia slobody nepodmienečne. Proti rozsudku sa odvolal prokurátor, požadujúci sedem rokov a Mazánek, pre ktorého trest päť rokov väzenia bol neprimerane prísny. Odvolací senát označil návrh prokurátora za opodstatnený a Mazánkovi zvýšil trest na sedem rokov odňatia slobody v ústave s minimálnym stupňom stráženia. .



Predseda odvolacieho senátu poukázal na to, že Mazánek prišiel do rozporu so zákonom už tri razy. Pritom v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia za útok na policajta jazdil opitý, preto ho odsúdili na nepodmienečný trest.



Rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici je právoplatné a predseda senátu hneď aj nariadil výkon trestu.