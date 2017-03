Za 24 hodín podporilo zrušenie Mečiarových amnestií vyše 25-tisíc ľudí

BRATISLAVA 7. marca (WebNoviny.sk) - Internetovú podpisovú akciu VIA IURIS na podporu zrušenia Mečiarových amnestií podporilo za prvých 24 hodín vyše 25 280 ľudí. Využili tak možnosť apelovať na poslancov NR SR prostredníctvom špeciálnej webovej stránky www.somza.to. Ako agentúru SITA informoval Juraj Rizman z oddelenia kampaní a komunikácie VIA IURIS, online podpisová akcia pokračuje do začiatku marcovej schôdze parlamentu, ktorá sa začne 21. marca.





„Po skupine bývalých ústavných sudcov, významných osobností slovenského práva a advokácie, ako aj po skupine vyše 250 osobností kultúrneho a spoločenského života majú už aj občania SR nástroj, prostredníctvom ktorého môžu apelovať na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby prijali ústavný zákon na zrušenie amnestií udelených bývalým predsedom vlády Vladimírom Mečiarom. Sme veľmi radi, že len počas prvého dňa využili túto možnosť tisícky ľudí. Chceme poslancom vyslať jasný signál, že je čas nespravodlivé amnestie zrušiť. Čím viac ľudí sa zapojí, tým jasnejší tento signál bude,“ povedala programová riaditeľka VIA IURIS Zuzana Čaputová..





Občania môžu online podpisovú akciu podporiť kliknutím na www.somza.to a vyplnením troch údajov – mena, priezviska a e-mailovej adresy. Organizácia VIA IURIS sa zaviazala, že o všetkých vyzbieraných podpisoch bude informovať poslancov NR SR, ktorí by o zrušení Mečiarových amnestií mali rozhodovať už na najbližšej schôdzi.



