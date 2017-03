ZMOS odmieta zvyšovanie platov učiteľov od septembra o šesť percent

BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasí so zvyšovaním platov učiteľov v regionálnom školstve od 1. septembra o šesť percent.



Na toto zvyšovanie platov totiž mestá a obce nemajú dosť peňazí. Na tlačovej besede to povedal predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora s tým, že na takéto zvyšovanie chýba samosprávam v rozpočtoch v tomto roku 7,3 až osem miliónov eur..





Sýkora však dodal, že ZMOS súhlasí so zvyšovaním platov učiteľov v regionálnom školstve od 1. januára 2018 a následne každý rok až do konca volebného obdobia o šesť percent.



"ZMOS môže sľúbiť, že bude dodržiavať programové vyhlásenie Vlády SR tak ako doteraz, napriek negatívnym dopadom na rozpočty miest a obcí," uviedol Sýkora s tým, že jednopercentné zvyšovanie tarifných platov učiteľov znamená 3,5 až štyri milióny eur ročne naviac. Pri šesťpercentnom zvyšovaní platov to teda ročne vychádza na 24 miliónov eur.



226 miliónov eur



Sýkora uviedol, že samosprávy už dnes dávajú na regionálne školstvo peniaze nad rámec 40-percentného výnosu z podieľových daní, ktoré im na tento účel presúva štát.



Ako dodal, sú to peniaze, ktoré obce a mestá mohli použiť na chodníky či cesty, no dali ich školám pre žiakov a učiteľov. Napríklad v roku 2015 dali samosprávy podľa Sýkoru do školstva o 226 miliónov eur viac v porovnaní s ich povinnosťou.



Sýkora tiež dodal, že v originálnych kompetenciách miest a obcí narastá počet zamestnancov aj počet žiakov, čo tiež vytvára tlak na finančné zdroje samospráv. Napriek tomu však odmieta návrh na zjednocovanie kompetencií v rámci regionálneho školstva tak, aby všetky školy spadali priamo pod ministerstvo školstva.



Pod mestá a obce pritom spadajú materské školy, základné umelecké školy, školské kluby detí, centrá voľného času, školské jedálne a školské internáty. Sýkora tvrdí, že pre občana je najlepšie to, čo mu je najbližšie. Ako uviedol, samospráva je tá, ktorá má rozhodnúť o tom, či chce základnú umeleckú školu alebo nie, a občania donútia volených predstaviteľov, aby plnili ich vôľu.



Spoločné memorandum



Minister školstva Peter Plavčan už v polke februára uviedol, že predloží na rokovanie vlády v máji návrh zákona o šesťpercentnom zvýšení platov pre pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve od septembra tohto roka. Tento zákon bude platiť pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov a budú ho podľa Plavčana musieť dodržať všetci, vrátane ZMOSu.



Ministerstvo školstva uviedlo, že v súčasnosti pripravujú spoločné memorandum rezortu a ZMOSu, v ktorom upravia konkrétne otázky spolupráce a bližšie určia kompetencie oboch strán. "Pri riešení zabezpečenia zvýšenia platov citlivo vnímame všetky argumenty ZMOSu a veríme, že sa nám podarí dopracovať k spoločnému riešeniu," uviedol pre agentúru SITA komunikačný odbor ministerstva školstva.



