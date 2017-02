ZMOS odmieta vyššie platy pre učiteľov od septembra

BRATISLAVA 20. februára (WebNoviny.sk) - Zjednotenie kompetencií v rámci regionálneho školstva tak, aby všetky školy spadali pod ministerstvo školstva, je pre Združenie miest a obcí Slovenska neprijateľné. Na dnešnom brífingu to po rokovaní na ministerstve školstva povedal predseda ZMOS Michal Sýkora s tým, že by to bol zásah do kompetencií a ustanovení reformy verejnej správy.



Sýkora dnes rokoval s ministrom školstva Petrom Plavčanom aj o tom, ako vyriešiť požiadavku na nárast platov pedagogických a odborných zamestnancov v školách, ktoré spadajú pod mestá a obce. Plavčan aj Sýkora uviedli, že pripravujú spoločné memorandum medzi ministerstvom a ZMOS, v rámci ktorého chcú riešiť všetky spoločné problémy. .



Sýkora uviedol, že sa nebránia zvyšovaniu platov v školstve a podporia šesťpercentné zvýšenie platov učiteľov, ak si ho odborári vyrokujú od 1. januára budúceho roku. Ďalšie platové nároky však budú riešiť v rokovaniach pri tvorbe memoranda. Ak minister navrhne zvýšenie platov už od septembra cez zákon, bude ZMOS argumentovať svoje návrhy a podľa Sýkoru bude musieť dokázať, či mestá a obce na zvýšenie miezd majú alebo nie.



Minister školstva Peter Plavčan minulý týždeň uviedol, že predloží na rokovanie vlády v máji návrh zákona o šesťpercentnom zvýšení platov pre pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve od septembra tohto roka. Tento zákon bude platiť pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov a budú ho musieť dodržať všetci. Plavčan tak reagoval na vyjadrenia Rady Združenia miest a obcí Slovenska, ktorá uviedla, že nemajú od septembra prostriedky na plánované šesťpercentné navýšenie platov pre svojich zamestnancov v školstve.