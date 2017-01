ŽItňanská: Kotlebovci nehliadkujú, len sa vozia vo vlakoch

BRATISLAVA 11. januára (WebNoviny.sk) – Chlapci od Kotlebu dnes hrajú mediálnu hru a tvária sa, že vo vlakoch hliadkujú. Treba ale povedať, že oni nehliadkujú, lebo nemôžu, len sa vozia vo vlakoch. Vyhlásila na adresu samozvaných vlakových hliadok prívržencov a členov Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.



Ak prekročia zákon, na ťahu je polícia



Od januára je účinná novela zákona o dráhach, podľa ktorej "dohľad nad verejným poriadkom, ochranu základných práv a slobôd, ochranu života a zdravia cestujúcich prepravovaných vlakmi osobnej prepravy a na železničných staniciach a ich majetku vykonáva Policajný zbor SR alebo osoba určená prevádzkovateľom dráhy alebo dopravcom".



Chlapci od Kotlebu veľmi dobre vedia, že nič nemôžu, dodala ministerka. Ak prekročia zákon, na ťahu je polícia. My sme vytvorili právny priestor a uplatňovať ho musia tí, ktorí sú za to zodpovední, vyhlásila Žitňanská.



Muži v zelených tričká Kotlebovej ĽS Naše Slovensko vystupujú ako hliadky od apríla minulého roka. S týmto nápadom prišli Kotlebovci po útoku 16-ročného Šimona na 21-ročnú Viktóriu, ktorý sa odohral začiatkom apríla. Páchateľ na dievča zaútočil a následne mu ukradol peňaženku. Polícia ho chytila. Predseda strany Marian Kotleba páchateľa označil za "cigánskeho extrémistu".



Zmenený prepravný poriadok štátnych železníc



Železnice pre túto aktivitu už zmenili prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK). Po novom je bez predchádzajúceho písomného povolenia ZSSK vo vlakoch zakázané vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s hromadnou osobnou dopravou a poskytovaním služieb spojených s prepravou verejnosti, a to ani s platným cestovným dokladom.



Bez písomného súhlasu ZSSK je zakázané podnikať alebo vstupovať do vlakov ZSSK za týmto účelom, vykonávať predaj, propagáciu alebo uskutočňovať politickú agitáciu, podporu alebo popularizáciu názvu, značky, programu alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta, umiestňovať alebo rozdávať letáky, respektíve realizovať na tento účel alebo v súvislosti s tým akékoľvek úkony.