Z peňazí pre zdravotníctvo je financovaný luxus smeráckych krstných otcov, tvrdí Hlina

BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) - Prvý rok pôsobenia súčasnej vládnej koalície možno opísať slovami „pokus - omyl“. Myslí si to mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Stanovisko kresťanských demokratov k prvému roku vládnutia strán Smer-SD, Slovenská národná strana a Most-Híd agentúre SITA poskytol hovorca hnutia Stano Župa.



Podľa KDH sa nesprávne kroky vládnej koalície prejavili pri tvorbe cien za energie, ale aj pri konsolidácii strát všeobecnej zdravotnej poisťovne. „Najväčším problémom súčasnej vlády je stále korupcia. Premiér sa až po roku vládnutia rozhodol bojovať proti korupcii a pritom sa denno-denne pozerá zo svojho okna na rozostavanú vilu Ladislava Bašternáka,“ reaguje predseda KDH Alojz Hlina..





Za najväčšiu kauzu vlády KDH považuje „kauzu Bašternák“, za ktorú mal byť odvolaný minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD). „Je potrebné uviesť, že Robert Kaliňák sa ani nemal stať ministrom vnútra v tretej vláde Roberta Fica,“ povedal Hlina.



Kresťanskí demokrati vyjadrili nespokojnosť s tým, že z peňazí pre zdravotníctvo je stále financovaný "luxus smeráckych krstných otcov“. „Na to, že tento luxus teraz majú pomôcť zaplatiť starí, chorí a bezvládni občania tým, že svoj život dožijú v mokrej plienke, sa ťažko hľadajú výrazy,“ uviedol. Podľa neho sa nemôže šetriť na úkor ľudí a zdravotnej starostlivosti. „Šetriť musia začať mecenáši Smeru a Robert Fico by im mal dohovoriť, aby to pripustili,” uzavrel Hlina.