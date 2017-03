Z Ruska prišla ďalšia bombastická novinka, do KHL po Budajovi média posielajú aj Haláka

UFA 23. marca (WebNoviny.sk) - Iba pred týždňom ruské médiá priniesli správu, že slovenský brankár Peter Budaj sa dohodol na budúcej spolupráci s klubom Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Salavat Julajev Ufa. Skúsený gólman, ktorý aktuálne pôsobí v zámorskej NHL v tíme Tampa Bay Lightning, vzápätí všetko dementoval.



"Je to úplná hlúposť, že sme sa dohodli a odchádzam po sezóne do ruskej Ufy. Nechápem, ako môže niekto napísať takúto vec, ktorá nie je vôbec pravda, S nikým som o podobných veciach nerozprával. Vôbec to nie je pravda,“ povedal Budaj pre Šport. .









Neprešiel dlhý čas a ruské média priniesli nemenej bombastickú novinku, do Ufy vraj mieri z kanadsko-americkej profiligy iný slovenský gólman Jaroslav Halák. Podľa Nezávislých uralských novín by Halák mohol v lete podpísať s tímom z Baškirskej autonómnej republiky kontrakt na dva roky.









To, že má 31-ročný Bratislavčan v New Yorku Islanders multimiliónovú zmluvu aj na ďalšiu sezónu, Rusi zaryto mlčia. Zaujímavosťou je, že táto správa sa v Rusku objavila v rovnaký deň, ako "ostrovania" po takmer troch mesiacoch povolali Haláka z farmy v Bridgeporte v AHL späť do prvého tímu.