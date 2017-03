Z Bodeho múzea v Berlíne ukradli obrovskú mincu v miliónovej hodnote

Zlodeji sa v noci na pondelok vlámali do Bodeho múzea v Berlíne, odkiaľ sa im podarilo ukradnúť obrovskú, zhruba 100-kilogramovú kanadskú zlatú....

BERLÍN 27. marca (WebNoviny.sk) - Zlodeji sa v noci na pondelok vlámali do Bodeho múzea v Berlíne, odkiaľ sa im podarilo ukradnúť obrovskú, zhruba 100-kilogramovú kanadskú zlatú mincu v hodnote miliónov eur. Informovala o tom v pondelok tamojšia polícia.



Jej hovorca Stefen Petersen uviedol, že zlodeji do budovy múzea zrejme vnikli cez okno približne o 03.30 h SELČ. Následne sa im podarilo vlámať sa do vitríny, kde bola minca vystavená. Z miesta stihli ujsť ešte pred príchodom polície, ktorá pri neďalekej železničnej trati objavila rebrík..





Asi tri centimetre hrubá minca s priemerom 53 centimetrov - nazývaná Big Maple Leaf (Veľký javorový list) - má nominálnu hodnotu vyše 917 tisíc eur. Jej trhová hodnota, je však pre váhu a obsah zlata až okolo 3,8 milióna eur (vyše 4,1 milióna dolárov).



Bodeho múzeum uviedlo, že odcudzená minca pre rýdzosť zlata dosahujúcu až 999.99/1000 figuruje aj v Guinnessovej knihe rekordov. Na prednej strane sa nachádza portrét britskej kráľovnej Alžbety II., na zadnej sú tri javorové listy - symboly Kanady.