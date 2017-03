Xabi Alonso po sezóne ukončí svoju kariéru

MNÍCHOV 9. marca (WebNoviny.sk) - Španielsky futbalový stredopoliar v službách nemeckého Bayernu Mníchov Xabi Alonso zavesí kopačky na klinec po skončení tejto sezóny, keď mu vyprší súčasný kontrakt s Bavormi. V januári medializovanú informáciu potvrdil web Bayernu vo štvrtok predpoludním.





"Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale cítim, že nastal ten správny čas. Vždy som si myslel, že je lepšie skončiť skôr ako neskôr. Stále sa cítim dobre, no verím, že nastala chvíľa na odchod," vyhlásil Xabi Alonso a dodal: "Svoju kariéru som chcel ukončiť na najvyššej úrovni, Bayern tam patrí. Som neuveriteľné hrdý a šťastný, že môžem hrať za tento klub a byť súčasťou tejto rodiny. Nikdy by som si nemyslel, že budem mať takú úžasnú kariéru, no dúfam, že to ešte nebolo všetko.".



Tridsaťpäťročný Bask si v minulosti obliekal dresy San Sebastiánu, Eibaru, Liverpoolu a Realu Madrid. Za španielsky národný tím nastúpil v 114 dueloch, strelil 16 gólov. Získal množstvo trofejí - triumfoval na MS 2010 v JAR a dvakrát vyhral európsky šampionát (2008, 2012). V zbierke má aj dve prvenstvá v Lige majstrov (2005, 2014), získal tituly v španielskej La Lige aj nemeckej Bundeslige.



"FC Bayern by sa chcel poďakovať tomuto skvelému hráčovi a osobnosti za reprezentovanie klubu na vysokej úrovni na ihrisku aj mimo neho. Xabi Alonso patrí medzi velikánov svetového futbalu. Vyhral všetko. Je výnimočný, skutočný džentlmen tejto hry," skonštatoval šéf Bavorov Karl-Heinz Rummenigge.



