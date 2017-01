XVII. Petržalský maškarný ples 2017



Petržalský maškarný ples sa bude konať 3. februára 2017 od 19:00 hodiny do skorých ranných hodín v DK Zrkadlový háj. Plesová sezóna sa v Bratislave už konečne začala a ak ste pravidelnými návštevníkmi maškarných plesov v Petržalke, máte sa na čo aj tento rok tešiť.



Ak máte chuť do sýtosti sa vytancovať, vysmiať a príjemne sa zabaviť (aj na sebe) je načase, začať vymýšľať čo na seba, aby ste upútali.



Fantázii sa medze nekladú a na maškarnom plese platí pravidlo, že najbláznivejšia, najnápaditejšia a najkreatívnejšia maska vyhráva.



Výhodou je to, že nemusíte míňať stovky € za večerné róby ako na pompéznych plesoch s obavou, najmä pre dámy, či tá druhá nebude mať to isté, len v inej farbe.



Mužom stačí, keď sa pár dní neoholia a hneď je z Vás pirát, domorodec z džungle alebo iné "parketové" zviera.



Dámy majú tiež široký výber. Možností ako zapôsobiť je naozaj veľa, bez make upu , bez kaderníka sa dá zapôsobiť a razom sa zmeniť na strigu, lesnú žienku, čerticu alebo inú háveď, dúfajúc, že tam nestretnete väčšie potvory ako ste vy. Ak nemáte dostatočnú odvahu odhaliť sa v celej svojej prirodzenej kráse, možností v požičovniach kostýmov je naozaj neúrekom. Ale nech sa už preoblečiete za čokoľvek , hlavnou vašou úlohou je dobre sa zabaviť – či už pri výbere masiek alebo na fašiangovej zábave.



Petržalský maškarný ples sa bude konať 3. februára 2017 od 19:00 hodiny do skorých ranných hodín v DK Zrkadlový háj. V tanečnom rytme Vám spríjemnia večer hudobné skupiny Hit Band, Modus Memory a ľudová hudba Ekonóm. V prestávkach vystúpi tanečná skupina Danseup, Duo Fénix a samozrejme nebude chýbať tombola, vyhodnotenie masiek, DJ Brcho a v neposlednom rade dobré jedlo a pitie. Celý večer bude moderovať Roman Pomajbo, ktorý svojim vtipom okorení jednotlivé vystúpenia.



V cene 35 € zlosovateľnej vstupenky je vstupné a menu: prípitok predjedlo, I. a II. večera, dezert, nealko nápoj.



Odhodiť noblesu a vymeniť ju za dobrú náladu a zábavu je mottom každého maškarného plesu, a túto tradíciu každoročne spĺňa ples, ktorý už 17-ty rok organizuje mestská časť Bratislava-Petržalka a Kultúrne zariadenia Petržalky.



Ak tomu neveríte, príďte sa pozrieť, veríme, že neoľutujete.