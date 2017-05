Workshop na tému projekcia továrne od prvej myšlienky po úspešný prevádzku

Bratislava, 3.mája 2017 ( WBN/PR ) – Minulý týždeň usporiadala spoločnosť DELTA, Fraunhofer Austria a step2solution workshop z praxe na tému “Na scéne projekcie továrne – Best Practice od prvej myšlienky po úspešný prevádzku.” Workshop sa konal v novej centrále viedenskej siete “Smart Campus” a na programe boli podnetné prednášky všetkých troch partnerov projektu. Prezentovali sa skúsenosti od investorov a projektových vedúcich v rámci World Cafés a viedla sa panelová diskusia za účelom vzájomnej výmeny názorov. Továreň neprojektujeme každý deň. V čom tkvie zvláštnosti projektovania továrne? Akým spôsobom môžu byť implementované nové technológie? Mám dostatok Know-how na účely projektovania továrne? Tieto a ďalšie otázky boli komplexne prediskutované a zodpovedané odborníkmi. Viac ako 60 účastníkov malo pol dňa čas na počúvanie prednášok, spolu diskutovanie pri World Café v rámci tzv. Best Practice stolov a k networkingu."Po tomto workshope som si uvedomil, ako zložitá táto téma vlastne je a ako je dôležitý profesionálny a štruktúrovaný prístup pre dodržanie projektového cieľa." Kľúčový rečník DI Walter Stephan, zakladateľ FACC a v súčasnosti konzultant v spoločnosti Luftfahrtzulieferung, zhŕňa svoju prezentáciu nasledovne: " integrované obchodné a továrenské projekcie pod taktovkou správneho partnera, zodpovedajúcich analytických nástrojov a dodržanie vhodných časových intervalov projekcie sa postará v oblasti high-tech technológií o efektivitu v investičných projektoch a tým prispeje k vyššej ziskovosti danej spoločnosti ". Wolfgang Kradischnig, hovorca skupiny DELTA osvetlil v spoločnej prednáške s Wolfgangom Waldhäuslem: "Okrem stavebných a majetkovo-technických zmien musí byť predovšetkým prizvaný človek s profesionálnym riadením zmien tzv. Change Management. Model IG Lebenszyklus Bau - realitný projekt postavený na piliéroch procesov, organizácia a obzvlášť potom kultúra - funguje aj pre priemyselnú výstavbu. " Thomas Sobottka z Fraunhofer Austria dopĺňa: " Chceli sme účastníkom odovzdať z našich projekčných skúseností posledných rokov, ako je dôležité pre úspech, projektovať so štruktúrovanými postupmi a vhodnými metódami a pritom vidieť výrobu a budovu vždy ako celok, ako v prípade novostavby, tak aj pri prestavbe diela. " .Poznatky a skúsenosti z prípravy a projekcia výrobných hál a priemyselných budov na Slovensku a smerom ďalej na východ prezentoval za skupinu DELTA Erik Štefanovič, ktorý na konkrétnej prípadovej štúdii stavebného projektu výrobnej haly MANN+HUMMEL zdôraznil, aké je dôležité systémovo uzatvárať jednotlivé fázy plánovania a dosiahnuť maximálne efektívneho využitia potenciálu, ktorý projekt ponúka. K tomuto projektu je nutné dodať, že práve táto výrobná hala získala ocenenie v súťaži Stavba roka Zlínskeho kraja a je výnimočná nielen tým, že bola realizovaná v neobvykle krátkom čase, ale aj pre svoju fotovoltaickú elektráreň umiestnenej na streche jednej z hál, ktorý dokáže vyprodukovať jednu tretinu spotreby energie budovy.



“Workshop mal veľký úspech a počet účastníkov potvrdil, že je táto téma pre oblasť priemyslu veľmi zaujímavá.” – komentoval akciu Wolfgang Kradischnig, hovorca skupiny DELTA. “Už plánujeme budúci workshop.”