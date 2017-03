Wizz Air otvorí pravidelnú leteckú linku z Bratislavy do Sofie

BRATISLAVA 10. marca (WebNoviny.sk) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air začne prevádzkovať z Bratislavy novú pravidelnú linku do Sofie 30. júna. Letecké spojenie do bulharskej metropoly bude zabezpečovať štyrikrát týždenne v pondelok, stredu, piatok a nedeľu. Informovala o tom v piatok komunikačná manažérka Wizz Air Sorina Maria Ratz s tým, že pôjde celkovo o šiestu pravidelnú linku aerolínií z Bratislavy.



Lieta sa aj do rumunského mesta Kluž - Napoca .



Wizz Air po roku pôsobnosti na bratislavskom letisku začal 10. marca lietať do rumunského mesta Kluž - Napoca. Otvorenie tohto leteckého spojenia, ktoré bude fungovať dvakrát v týždni, v pondelok a piatok, oznámila spoločnosť ešte v decembri minulého roka. Zatiaľ je to tretia prevádzkovaná linka Wizz Air z Bratislavy. Spojenie do macedónskeho Skopje prevádzkuje od vlaňajšieho marca a do ukrajinského Kyjeva od decembra, na oboch trasách v lete zvýši frekvenciu letov zo súčasných dvoch na štyri týždenne.



Ďalšie dve už skôr avizované linky začne Wizz Air prevádzkovať do Tuzly v Bosne a Hercegovine od 27. maca trikrát v týždni a do poľskej Varšavy od 30. júna štyrikrát týždenne.



Nadviazanie spolupráce s leteckou spoločnosťou Wizz Air pred rokom považuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Ivan Trhlík za dobré rozhodnutie. "Wizz Air sa so šiestimi pravidelnými leteckými linkami stane v tomto roku druhým najväčším pravidelným leteckým dopravcom z Bratislavy," uviedol.



V minulom roku prepravil tristotisíc cestujúcich



Wizz Air v minulom roku prepravil na svojich linkách z Bratislavy, Košíc a Popradu vyše tristotisíc cestujúcich, čo znamenalo medziročný nárast o 25 %. Spoločnosť začala pôsobiť na Slovensku v roku 2013 v Košiciach, kde má od roku 2015 základňu.



Wizz Air je najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v strednej a vo východnej Európe. V súčasnosti prevádzkuje 77 lietadiel Airbus A320 a A321, zabezpečuje vyše päťsto leteckých spojení z 28 základní do 138 destinácií v 40 krajinách. Spoločnosť zamestnáva približne tritisíc ľudí a vlani prepravila spolu 23 mil. cestujúcich.